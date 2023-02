Un round más, viejo

Más que palabras

Es todo lo que siempre necesité que mostraras

Entonces no tendrías que decir

Que me amas

Porque ya lo sabría

(More than words- Letra español)





Nunca estamos preparados para el momento de las despedidas definitivas, siempre en nuestra mente permanecerá la idea de que pudimos haber hecho más, pero la realidad es que nunca será suficiente. Así somos los seres humanos, hasta que no vemos perdido algo valioso nos detenemos a reflexionar en todo lo que algo significa, hay muchas cosas, jefe, que aprendí de ti, sin embargo, me quedo con algunas como las siguientes:

El amor por la familia. No había alguien que lograra unir a la familia como tú, a tus hijos o incluso a tus hermanos. Hace poco leía a un autor al cual le preguntaban cuál era su concepto o definición de éxito, decía que el éxito para él era que cuando él fuera grande de edad y sus hijos teniendo capacidad de hacer cualquier otra cosa, aun así, quisieran pasar tiempo con él. Casi creí estarte escuchando, jefe, porque si ese hubiera sido tu definición de éxito en la vida, definitivamente tú eras el más exitoso.

La actitud de servicio. No había momento que no estuvieras disponible para apoyar en toda situación a la familia, el amor al prójimo, la búsqueda del bien común, por ende, el gusto por la buena política. En esto no coincidimos mucho en los últimos años, pero, cómo hubiera podido ser diferente, jefe, si por más de 30 años nos diste de mamar a través de tu ejemplo la valía innegociable de la dignidad del ser humano, a ser solidarios con nuestros hermanos y estar permanentemente en la búsqueda del bien común, pilares claves del actuar que trato de seguir día a día.

La capacidad que tenías de convertir momentos simples a momentos extraordinarios, con una simple pelota y un par de piedras, o contando historias que hacían que nos emocionáramos. Te has ido y dejas un hueco enorme en el corazón, jefe. Ya no tengo con quién discutir acerca de boxeo, sí, esas discusiones que teníamos porque veíamos las peleas del Canelo con una expectación tremenda, aunque cada vez nos decepcionaban más, sin embargo, no perdíamos la esperanza de que la siguiente pelea seria extraordinaria, pero pues de qué más trata la vida si no es de tener esperanza. Esa capacidad de generar emoción y hacer algo épico de la nada era una de tus mayores cualidades.

Así como la letra de la canción “More than words”, tú nos expresabas el amor con acciones, hombre de pocas palabras, pero cuando las decías con un impacto y sabiduría tremenda, lástima que no tuvimos más tiempo para poder ahondar en conceptos fundamentales de la vida, pero estoy seguro de que lo hemos aprendido a través del ejemplo que nos diste. Todo lo que siempre necesitamos que mostraras, lo hiciste, no fueron necesarias palabras, porque sabemos que nos amabas y te amamos.

Un round más, un round más, jefe. Tendrá que ser en la eternidad, te amo y te mando un beso al cielo.





Correo: argaray123@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/armandogarayr

Tw: armandogarayr