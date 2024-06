Un sexenio sin presidente

Después de 18 años de campaña, con $200 en la bolsa, anduvo por todo el país en busca del voto que lo llevara a su sueño. Finalmente lo logró con el apoyo de los carteles a quienes les debía el enorme favor y por eso la campaña de “Abrazos, no balazos”, los abrazos para los malos y los balazos para los buenos, pero el hombre se siguió de frente los seis años de su gobierno y siguió en campaña por todo el país.





Ya no mencionaré los fracasos que nos costaron a nosotros los ciudadanos, cientos de miles de millones de pesos en obras inútiles y que desgraciadamente nos seguirán costando como el Tren Falla, la refinería Olmeca de Dos Bocas que va a tragar recursos por dos bocas, ya que no producen nada y nos cuesta el personal y todos los gastos inherentes. Otra obra inútil es el avionero Felipe Ángeles.





La semana pasada, el gerente de la compañía MEXICANA de aviación, Andrés Manuel López Obrador, anunció la compra de 20 aviones a la compañía Embraer del Brasil, aviones pequeños para 50 pasajeros y 120 pasajeros los más grandes. Al mismo tiempo, el gerente de la compañía de aviación anunció que iban a entrar a nuevas rutas a estados unidos, ¿Con esos avioncitos tan pequeños cubrir rutas internacionales? Algo no cuadra, ya que esas rutas las cubren con aviones grandes para que sea costeable, a menos que vayan a servir para otro propósito.





Y mientras tanto el país rodando hacia lo peor cada vez: el sistema de salud mejor que Dinamarca, ni remotamente llegará, cada vez faltan más medicinas, los enfermos ya no caben en los hospitales y no se le invierte a la infraestructura de salud. Al gerente de MEXICANA de aviación no le interesan los mexicanos, ni los pobres, ni los ricos.





Pero eso no es todo, también el gerente del Banco de Bienestar, Andrés Manuel López Obrador, anunció la semana pasada, que ese banco se convertirá en banco de primer piso, es decir que no solo va a servir para hacer las entrega de la pensiones y becas a los NINIS, sino que entrará a competir con los bancos comerciales. ¿Querrá desaparecer los bancos que operan actualmente, algunos con más de 140 años de tradición, como BANAMEX? Todo esto costará muchos millones que saldrán de nuestros bolsillos, mientras la salud, la violencia, los apoyos al campo los desaparecieron en un claro mensaje de que solo les importa tener a los chairos contentos, aunque para eso tengan que empinar al país.





Así seguiremos sin presidente hasta el final del sexenio. El nerviosismo en los mercados financieros no es por el triunfo de la candidata de Morena, sino más bien por la necedad del campañista de querer desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como al INE, que ha dado muy buenos resultados, llevando a cabo las elecciones de manera justa y equitativa. Si lo logra, se quedará como dictadorzuelo, ya que tendrá el poder único de los tres poderes del País y su corcholata, será solo eso, su corcholata.





Un sexenio sin presidente, un retraso de México de más de 50 años.





Contador público del ITESM. Empresario. Consejero del PAN

