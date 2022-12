Un Sueño en Navidad

Por: Oscar A. Viramontes Olivas

oviramon@uach.mx





Eran las 22:00 horas del día 24 de diciembre de 1955, cuando me disponía a dormir; contaba con sólo 6 años, edad donde los niños se llenan de sueños e inmensas ilusiones; me sentía cansado, de mí travesía del día, pues el frío y el mar de gente que había por todas las tiendas de la ciudad, me habían causado un poco de enfado. Sabía que pronto llegaría la navidad y los regalos que traería el “Niño Dios”, estarían en el arbolito de mí casa.

Ya no podía con mi alma, mis ojos pesaban como si tuviera pegados unos “yunques” en los párpados, para esto, me dispuse a taparme del intenso frío, pues una nevada había cubierto la fisonomía urbana de la ciudad de Chihuahua y no pasaron ni cinco minutos, cuando ya no supe nada de mí. Sin embargo, me desperté, no sé si en un sueño o en la realidad, de repente mi madre estaba frente a mí mirándome con una tierna sonrisa; me incorporó, me dio un beso y me dijo: “Levántese mi niño, que pronto llegará Navidad” Por lo que exclamé: “¡Hoy es 24 de diciembre y para la madrugada, vendrá el Hijo de Dios para traerme todos los regalos que le perdí!

Un rincón para reír y soñar

Estaba feliz, muy feliz, al tener a mamá a mi lado y el cariño de mucha gente que sabía que me amaba. Me incorporé, me fui a bañar, pues mi madre me quería limpio y bien vestido para la noche buena. Después, me senté a la mesa que estaba adornada muy bonita con motivos navideños, lo que hacía más placentero el menú de la mañana. Disfruté de un riquísimo desayuno, pues gracias a Dios no me faltaba nada en casa debido a que mis padres eran muy trabajadores y ganaban bien. Al terminar, salí como “bólido” de la mesa para jugar con mis amigos, pues habíamos quedado en vernos para preparar la llegada del año nuevo. Eran algunos niños quienes nos juntábamos para convivir; cada quien, se traía los juguetes que había recibido de la navidad anterior; desde carritos de lámina, bicicletas, hasta algunos superhéroes de plástico y la verdad no me quedaba atrás, ya que el Niño Dios me había traído un par de camionetas con todo y vidrios, muy bonitas y elegantes y algunos personajes de la lucha libre para la Noche Buena. Nos dimos vuelo toda la mañana; construimos casitas, carreteras y puentes, todo era felicidad, no existía la angustia ni la desventura, la verdad todo era ¡padrísimo!

Poco a poco llegaban las 12 de la noche, todos estaban preparados para sentarse a la mesa a cenar antes de que se tiraran los cohetes y que dieran las campanadas anunciando la media noche. De la cocina, empezaban a desfilar los diferentes platillos que iban a ser la gala de la cena de Navidad. Una mesa grande, toda la familia y amigos estaban con sus mejores galas sentados en sus trincheras mientras la servidumbre colocaba la delicia culinaria cerca de nosotros. Estábamos contentos; los adultos contaban sus asuntos de trabajo y sus vanidades: “¡qué aburrido!”, mientras nos divertíamos platicando de los juguetes que nos traerían en navidad; era un gran festín, todos teníamos en la mano y en la mente cuales iban a ser los deseos para tan importante fiesta. Faltaban minutos para que se llegara el momento de ir a la cama y esperar que llegara “Santa”. Mis padres, tíos y amigos, levantaban la copa de vino y nosotros con un vaso de refresco estábamos más que preparados.

Pasaron los segundos y los invitados empezaban a despedirse, deseándonos una feliz Navidad, junto a un caluroso abrazo, lleno de amor y paz; a lo lejos, se empezaban a escuchar cohetes y balazos al aire, festejando Navidad; cerca de donde vivía, se escuchaba la enorme campana de la iglesia con gran estruendo que aturdía a cualquiera. De repente, me pasó algo extraño, me sentí mareado y me precipité al piso; caí boca arriba y solo veía la mirada de mi madre que me gritaba: “¡Hijo, que te sucede!”; de repente todo se me nubló sobre mí; seguí escuchando las campanadas de la iglesia y desperté en medio del frío; estaba temblando y, un gran estruendo se produjo en mis oídos. Poco a poco se empezó a aclarar el panorama; observé muchos niños cerca de mí, con sus caritas manchadas y con ropas mugrientas y desechas por lo viejo. Me empezaban a reanimar: Pepin, Pepin, ¡qué tienes, despierta! Abrí los ojos y me di cuenta que me había transportado a otra dimensión y que de nueva cuenta, regresaba a la realidad.

Era otro niño más que vivía no en una mansión, sino en una mazmorra del Chuviscar, ahí, donde se resguardan niños, jóvenes y adultos que han sido rechazados por la sociedad; las enormes y calientes cobijas de mí dulce sueño, se convirtieron en pedazos de cartón y mantas viejas que me permitían librarme de las inclemencias del tiempo; de los ricos aromas que pude disfrutar en ese mundo de fantasía, se transformaron en pestilentes olores provenientes de las cloacas de la ciudad. Empecé a llorar intensamente porque me había transportado a otro mundo, donde tal vez no estaría sufriendo el hambre y la enfermedad; traté de encontrar con la mirada a mí madre, pero la memoria me hacía recordar que ella ya no estaba conmigo; había muerto sumida en la desesperación, pues ante la falta de recursos para mantenernos, se enfermó y murió de una fuerte anemia. Mí viejita ya no estaba conmigo, pues las circunstancias de la vida la orillaron a decaer su salud. Mí padre, nunca lo conocí, pues dicen que había caído en las garras del vicio y, de mis hermanos, solo sé que viven la misma ingrata vida que yo.

“Me desperté a mi realidad”

Me incorporé para desentumirme del frío, tomé una cobija agujereada, la única que tenía para acercarme con mis hermanos de la calle; me invitaban para juntáramos a “disfrutar” de la cena de Navidad. Cada quien sacó de entre sus ropas lo que iba a compartir, desde mendrugos de pan, hasta pedazos de pollo a medio comer, de esos que se encuentran en los botes de basura y donde los gatos y las alimañas nos hacen competencia por conseguirlos. Eran casi las doce de la noche y el ambiente estaba triste, pues bajamos la mirada y empezamos a rezar, sí, a rezar y agradecer a Dios de la ingrata vida que teníamos de el hambre de todo el año, de las enfermedades de algunos de nuestros amigos de la calles; agradecíamos también, por los que se habían adelantado primero, por aquellos que tal vez estarían disfrutando del cielo una deliciosa cena celestial; agradecíamos por la esperanza que teníamos algunos de nosotros de seguir luchando para arrancarle al destino un pedacito de vida.

Además, hacíamos “oración enérgica” para que los hombres dejaran de ser injustos con los más débiles; que los políticos en vez de estar “papaloteando” el presupuesto en demagogias para beneficios propios, voltearan a ver la miseria y desesperación de quienes vivimos en las calles. Con nuestras manos frías y el viento que entraba por las coladeras de la superficie en la calle, nos disponíamos a darnos el abrazo de Navidad. No necesitábamos lujos ni grandes cosas, lo importante, era estar juntos, como una verdadera familia, compartiendo las frías, pestilentes y obscuras cloacas de los túneles del Chuviscar la llegada de esta tan importante fecha, que tal vez sería igual que todas, pero nunca dejábamos de tener fe y esperanza en la vida, a pesar de lo ingrato de donde vivíamos. Para terminar, deseo a todas las personas que están disfrutado en este momento a sus seres queridos del calor del hogar, los sagrados alimentos, de la abundancia y el derroche, de la salud y prosperidad, les deseamos de parte de todos los que vivimos en las calles de quienes sufrimos cotidianamente el hambre, el frío, la enfermedad, el abuso y la desesperación; de los cientos de huérfanos que hemos sentido en carne propia el rechazo de nuestros tutores; que hemos sido arrojados a las calles de esta contrastante ciudad de Chihuahua…Sí, a todos ustedes, les deseamos desde todos los rincones una ¡Feliz Navidad!