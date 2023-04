Un todo para todos

Voy caminando y con la velocidad de mis pasos observo, hay mucho de todo en mi travesía: personas caminando o desplazándose en diferentes vehículos, unos en bicicletas, patinetas, otros en autos, camiones, motocicletas, razors. Se yerguen desde las banquetas hoteles, edificios de departamentos, oficinas o negocios. Casas que quedaron atrapadas dentro del desarrollo comercial. Hay vendedores ambulantes, muchas personas tomando bebidas o licor en la vía pública, fuman, comen, conviven. Colores clasifican el paisaje: los azules del mar con el blanco de las olas. Surgen tímidos verdes desde la escasa vegetación. El cielo ostenta su grandiosidad celeste con formas de nubes que parecen masas de algodón, la arena clara brilla, un pelícano cruza el firmamento, mientras pescadores ilusionados esperan que un pez despistado muerda el anzuelo. Me llegan olores de motores, de comida, de perfumes, de orina y excremento, de brisa de mar, de peces muertos, de humo de cigarro y mariguana, olor a licor, cerveza. Los ruidos se mezclan ganando los motores, la música a todo volumen peleando espacio para manifestar las diferentes canciones. Hay un murmullo amontonado de pláticas que desembocan en carcajadas o simples sonrisas. Muchos solitarios o en grupos ajenos a la convivencia están enfrascados en el celular, otros toman y toman fotos queriendo captar esos momentos que nunca volverán pero que en la imagen llevan al recuerdo vago de lo que fue.

Me paro y miro el horizonte, a lo lejos un barco pesquero que se ve diminuto está en la tarea de traer lo codiciado de la demanda humana, las delicias del mar que se sacan a costa de lo que sea para vender y ganar.

Observo la inmensidad del mar y me pregunto qué pasa en el fondo de esta capa, por más que nos digan no podemos abarcar el impacto que genera la actividad humana en su inmenso volumen.

Me concentro para oír el vaivén de las olas, ese ruido que relaja, y logró absorberlo entre el bullicio, añoro estar en un escenario igual, pero sin tanta distracción.

Me queda claro que todos tenemos derecho de estar ahí en ese momento, pero no todos respetan el magnífico lugar público. El ruido lo generan desconsiderados, ególatras que sólo piensan en su gozo. La mayoría de los grupos se levantan y dejan la huella de sus desechos sin ninguna consideración. La playa se pinta de todos esos colores artificiales de basura, un conjunto que ya les parece natural a los niños que no se educan a cuidar las áreas naturales y públicas.

Todos podemos disfrutar de este planeta, pero dentro de ese gozo está la responsabilidad de cuidar y considerar a los demás y lo demás. Si poblaciones enteras no entienden que cuidar la naturaleza es obligación de todos, que pensar en el prójimo es base de paz, pues lo único que queda para enderezar a las masas es MULTAR al que no cumpla con estas máximas indispensables para la conservación de una vida sana. La educación y conciencia no llega a millones desinteresados o ignorantes e inclusive no llega por los millones de intereses de los que saben, pero priorizar sus intereses y comodidades.

¡A disfrutar este mundo respetándolo!

ROBERTA CORTAZAR B.