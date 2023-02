Una antología de la izquierda

Por Agustín Pérez Reynoso





Más allá de la división expresada por el magnetismo antropológico de la Revolución Francesa, en tiempos de Luis XVI, que colocaba a la derecha, sitio de honor, los asientos de los partidarios de la tradición (el partido de la Reina) y a la izquierda a aquellos que se decidían por el cambio (el partido del Palais-Royal), y que después de más de dos siglos, tanto políticos como intelectuales, cifran su orgullo en ser “de izquierda”, de acuerdo a León Poliakov, lo que vemos aquí es un intento por cambiar el orden mundial invirtiendo el signo de los valores de la especie humana.

Parte del riesgo del falso dilema es que no existe la seguridad de que lo que nunca se ha probado será, sin lugar a dudas, lo mejor, y que la experiencia demuestra que hay una pérdida tolerable para dar con la solución de un problema. Y, ciertamente, muchas soluciones nacen nadando contracorriente al hecho conocido de que todas las sociedades humanas privilegian el lado derecho y menosprecian su opuesto, y hasta lo reprimen, de lo que podemos observar en todos los lenguajes y formas de comunicación en un sinfín de derivados de toda índole.

Ambos lados o manos contrastan con la vida o la muerte (en los australianos), como el yo y el no yo (en los indios de América), como la fuerza o la debilidad (en los hebreos), como el Bien y el Mal (en los indoeuropeos) o los castigos que, hasta hace poco tiempo, se usaba en los niños para usar la mano derecha con preferencia de la izquierda. Robert Hertz diría que “la supremacía de la mano derecha es a la vez un efecto y una condición necesaria del orden que mantiene y que gobierna el universo”, aunque no deja de ser posible un pacto con el lado siniestro y malo.

Este pacto con el mal se observa en las sociedades que no tienen libertad económica y sufren pobreza, o que no tienen libertad política y el Estado tiene derecho sobre el ciudadano, como profetiza Jean-Paul Marat, “a matarlo, y a devorar sus carnes palpitantes” con el fin de lograr igualdad y progreso. En el mundo actual este mesianismo tiene hijos morganáticos sin herencia, discordante entre intenciones y resultados. Y no hay evidencia más clara que la honestidad abanderada por el gobierno y el plagio de la tesis de la ministra de la corte Yasmín Esquivel.

Con lo anterior, no sólo se desacreditan las promesas de campaña del partido en el poder, sino el prestigio de la UNAM, con tal de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga protegida a una aliada fiel, pero que no ha actuado con la transparencia que se les exige a otros. En un régimen democrático más interesan los resultados y la solvencia moral, que las intenciones y los intereses personales. Y bueno, si los colaboradores que no son honestos no son castigados, ¿qué nos espera de los malos funcionarios que aún no son descubiertos? Candil de la calle, oscuridad de su casa.





agusperezr@hotmail.com

Administrador financiero

agusperezr@hotmail.com