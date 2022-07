Una brecha que acortar

Por: Amín Anchondo

Esta semana tuve la oportunidad de indagar mucho en el tema de recursos humanos de la empresa en la que colaboro. Fueron muchas las sorpresas que me hicieron darme cuenta de una realidad, de la que ya había hablado, pero que cada vez es más impresionante.

A la hora de poner varias vacantes en los portales especializados para conseguir empleos, se puede notar la enorme brecha que existe entre las personas que ocupan puestos técnicos y las personas que no necesitan estudios específicos para desempeñar un trabajo. Hablando más claro, los puestos que necesitan personas con estudios profesionales y los puestos que requieren de secundaria para abajo.

Cuando llegaron diferentes aplicaciones a cada una de esas vacantes, se pudo notar la drástica diferencia entre el número de aplicantes. La vacante que no requería estudios profesionales y tenía un sueldo libre de impuestos de once mil pesos mensuales, obtuvo quince solicitudes. Mientras que la vacante que pedía estudios profesionales y tenía un sueldo neto de veinticinco mil pesos, recibió ciento ochenta solicitudes de empleo. Esta brecha es enorme y peligrosa. Porque nos muestra como la oferta de empleo del sector maquilador y de trabajos comunes está sumamente saturada y por lo mismo se batalla mucho en encontrar personal. Este es un factor que miden las empresas a la hora de decidir invertir o no en una ciudad.

Por el contrario, vemos a los jóvenes (y no tan jóvenes) con estudios universitarios batallando para conseguir empleo, porque ese nicho de puestos de trabajo está totalmente ocupado. Esto nos habla del nivel de empresas que estamos generando en nuestro estado, donde no se requiere preparación en la mayor parte de los empleos, y por lo tanto, no tendrán un sueldo de grandes montos.

Otro factor que me interesa destacar, es que otra de las vacantes que se publicó iba con el fin de encontrar a una persona que desarrolle software. Un espacio de trabajo donde la paga supera los treinta mil pesos libres de impuestos. Para mi sorpresa, solo ocho personas enviaron su C.V. por medio de esta plataforma digital (OCCmundial). De estas personas, cuatro vivían fuera del estado. Esto también es sumamente importante de reflexionar, porque entonces estamos generando personas con estudios universitarios enfocadas en temas en los que no hay trabajo; y en temas prioritarios, con vista al futuro como es la programación, no tenemos personal. Cuidado, esta es una enorme señal de alerta si queremos pensar en un desarrollo importante para nuestra economía local. Si no estamos preparados para este futuro, el tren nos va a pasar por encima y algún otro lugar nos robará el desarrollo.

Es importante reflexionar: ¿Qué empresas queremos que vengan a Chihuahua? ¿Qué están enseñando nuestras universidades? ¿Para qué se están preparando nuestros jóvenes? ¿Tenemos pensado a qué futuro queremos llegar como ciudad y estado?

Debemos de acortar estas brechas de espacios de trabajo. Tener clara la oferta y la demanda laboral.