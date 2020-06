Una ciudad para todos

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un foro “Tierra urbana”, junto con otros compañeros que, verdaderamente me sorprendí de las grandes coincidencias en pensamiento y reflexiones sobre temas de actualidad en relación con nuestra ciudad y su futuro, en términos de sus ciudadanos y su entorno. Un punto importante fue el hecho de reflexionar sobre cambios ante una nueva realidad, durante y después del confinamiento producto de la pandemia. Antes de entrar a los temas, se establece que uno de los principales cambios es y será el cambio de mentalidad, le decimos el cambio de “chip”, probablemente sea el más importante, porque si nos aferramos a querer encontrar una realidad igual a la de antes de la contingencia, vamos a sufrir y no vamos a funcionar en el nuevo entorno. La palabra clave, adaptación.

El primer tema fue relacionado con “espacio habitable”. Partimos de algunos cambios básicos de los nuevos entornos para vivienda y otros espacios. La necesidad de que sean espacios flexibles, versátiles que puedan adaptarse a los entornos cambiantes. Comentaba que es como si nuestra vivienda fuera una microciudad, donde puedo encontrar espacios para ejercicio, descanso, trabajo, convivencia, etc. Los pequeños espacios y los diseños actuales de la masificación de la vivienda traen y trajeron como consecuencia problemas no sólo de salud, sino también de falta de soluciones personales, de interacción y de ambiente familiar. Pudiéramos incluir las instalaciones, iluminación, alturas, acústica, etc., debe de ser una experiencia sensorial. Probablemente la justificación mas fácil es el costo, pero estoy seguro de que la innovación y la creatividad pueden mucho más que el costo. Aprender a mejorar lo que tenemos, con lo que hay actualmente. Otro tema relevante fue el de los espacios públicos, donde hemos separado, por error sistémico, lo público de lo privado. Aprender a planear como un sistema, como un todo. La nueva normalidad exige un replanteamiento de los espacios públicos; banquetas más amplias donde convivan las personas, más espacios verdes (actualmente escasos o retirados de las comunidades). Triste es ver desde un avión que en nuestra ciudad sólo tenemos, en su gran mayoría, espacios grises y cafés. Las calles son el corazón de la ciudad, donde se circula, donde hay infraestructura, pero más importante, donde hay interacción social.

Se reflexionó también sobre los modelos de ciudad, poniendo como base las ciudades policéntricas, esto es áreas urbanas que cuenten con todos los servicios, y conectadas entre sí, donde se facilite la accesibilidad. Cuadras y zonas donde exista la correcta mezcla de usos de suelo, por diseño y no por capricho de un grupo o de la autoridad. La dispersión actual nos impacta fuertemente en los costos de traslado, tiempos y consumos. La segregación de las famosas “cerradas” que impiden la conexión de la comunidad, existiendo “feudos” con zonas de privilegios logrando la desintegración de la comunidad con un carácter egoísta e individualista, con el pretexto de la seguridad.

Por último se tocó el tema del transporte, resaltó en primer término el avance en el transporte público, sin dejar de mencionar que las “mafias” de transportistas han impedido el desarrollo de la red de movilidad a lo largo y ancho de la ciudad. Ningún gobierno ha logrado diseñar y estructurar en beneficio de la comunidad, no han podido con estas mafias. El tiempo de confinamiento nos sirvió para darnos cuenta de que el automóvil no es necesario para mucha de la actividad, y que requerimos de infraestructura para colocar a la bicicleta como una alternativa viable, así como recuperar las calles para los peatones. La contingencia debe de darnos la lección de integración y no de aislamiento.





antonio.rios@tec.mx