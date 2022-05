Una evaluación de la participación ciudadana en el estado

Existen muy pocas herramientas para medir y evaluar los instrumentos de participación ciudadana y la democracia participativa en general, la falta de estos insumos provoca que muchas de las acciones llevadas a cabo sean improvisadas, es decir, sin datos que puedan dar un norte a quienes busquen implementar políticas participativas.

La Caja – Herramientas Ciudadanas, colectivo del cual formo parte, ha venido a combatir esta ausencia de datos generando el primer insumo en su tipo en nuestro estado, el “Atlas Estatal de Instituciones de Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo 2022”.

Muchos a estas alturas ya estarán pensando “Ah, caray, ¿y eso para qué sirve?”, pues bien, en la construcción de políticas públicas los insumos estadísticos e instrumentos de evaluación son fundamentales para conocer los logros y avances que se tienen en determinadas materias, para el caso del atlas, lo que nos importa conocer es el estado actual que guarda la participación ciudadana en nuestra entidad federativa y las áreas de oportunidad que se pueden mejorar.

Dentro del atlas puedes encontrar información puntual de nuestros municipios sobre temas como: apertura gubernamental, datos presupuestales, normativos y políticos, con los cuales puedes entender de una mejor manera cómo es que se está llevando a cabo la participación ciudadana a lo largo de los municipios en nuestro estado.

Podrás observar qué municipios son los que, congruentes con el discurso político, se han puesto las pilas para poder fortalecer la democracia participativa y de igual manera podrás observar los que de plano no tienen interés en que el tema trascienda.

Si bien existen muchos instrumentos de participación ciudadana, es el presupuesto participativo el instrumento que los municipios, obligados a través de la Ley de Participación Ciudadana, imprescindiblemente deben estar realizando año con año, de lo contrario, aquellos que no lo realicen y no lo tengan contemplado en sus presupuestos, estarían incumpliendo la ley.

Si aún con toda esta información no te has animado a echarle un ojo, pues ahí te va, al día de hoy sólo 11 de los 67 municipios cumplen con la ley de la materia, es decir, sólo el 16%, aunado a esto, es importante destacar que si al día de hoy todos los municipios se encontraran en cumplimiento de la ley, encontraríamos que la cantidad ejercida por concepto de presupuesto participativo en nuestro estado ascendería a poco más de 630 millones de pesos, lo que significa que contaríamos con un gasto por concepto de Presupuesto Participativo cercano al monto presupuestal con el que cuenta el Municipio de Cuauhtémoc. ¿Interesante no?

Pues ahora sí, te toca a ti hacer lo tuyo e ir en este momento a consultar el atlas, analizar la información y compartirla, al final de cuentas tú y sólo tú puedes ayudar a enriquecer el debate y con ello lograr que la participación ciudadana no se quede sólo en el discurso, sino que sea palpable para cada vez más habitantes en nuestro estado.

