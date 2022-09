Una gran alianza ciudadana

Por: Gabo Díaz Negrete

Durante las elecciones a diputados del 2021 quedó demostrado que una gran alianza entre los partidos que nos negamos a volver al México de los 70 (ese del centralismo en la toma de decisiones), puede ganarle a Morena y sus aliados, todos los que sí creemos en las instituciones y el desarrollo del país obtuvimos 2 millones de votos más que ellos. Es ahí de donde viene el interés de AMLO de romper la alianza Va por México, porque sabe que es muy probable que no le dé para ganar, no tiene todo el apoyo como él dice y se está valiendo de los métodos más viejos y corruptos para romper la alianza.

Es por esto por lo que hoy más que nunca necesitamos unirnos, pero no sólo entre partidos, sino entre todas las organizaciones, empresarios, universidades etc. Unirnos todas las personas que como Acción Nacional buscamos libertades, estamos apegados a las instituciones, sabemos que se debe acabar con la corrupción, pero mediante el castigo de aquellos que cometan delitos, debemos aliarnos las personas que no queremos volver a los tiempos en los que una sola persona tomaba todas las decisiones y tenía el poder de manejar todo el presupuesto a placer.

Nos tomó muchos años lograr que existiera un órgano autónomo como el IFE, ahora INE, que se encargara de contar objetivamente los votos, y sabemos que el gran interés de Morena es destruirlo, convertirlo en un instrumento para oficializar la dictadura y cambiar las reglas del juego a su antojo, no podemos permitirlo, no podemos permitirnos volver a las calles a defender los votos a balazos, o a las huelgas de hambre, ya pasamos por ese proceso, y aprendimos que la democracia requiere un árbitro objetivo, uno que permita que todas y todos los mexicanos levanten la voz y sean escuchados.

AMLO dijo en su informe que somos diferentes y claro que lo somos, mientras él ha decidido eliminar el Seguro Popular la gobernadora en el estado instaló las caravanas de salud, que llegan a todos los rincones; mientras ellos no proveen de medicamentos para el cáncer, en Chihuahua inicia una nueva era de tratamientos oncológicos con el acelerador lineal; mientras ellos regalan el dinero (y utilizan estos programas para robarlo) nosotros buscamos generar empleos bien pagados, que además paguen impuestos, lo cual se traduce en mayor inversión para obras y mejoras a nuestras ciudades.

Definitivamente no somos iguales, y no tenemos las mismas ideas de lo que México necesita, nosotros vemos hacia el futuro, invirtiendo en energías limpias, mejorando la dignidad de nuestros policías locales y estatales para impulsar su desarrollo y que así den un mejor servicio a los ciudadanos, utilizando la tecnología para combatir el crimen, eficientando los procesos de justicia, etc. Nosotros damos resultados en lo que más se necesita y queremos que las y los ciudadanos sepan que seguirán contando con nosotros para luchar por defender la democracia de México, esa democracia que tanto nos costó lograr.

Acción Nacional sigue siendo la misma institución que por años ha luchado por la democracia, sigue abierto para que se unan todas aquellas personas que saben que el rumbo por el que va México es el incorrecto, invitamos a toda la ciudadanía a unirse para luchar por las instituciones que nos ha tomado años construir, exhortamos a la sociedad civil a entablar diálogos que nos permitan ver todas las coincidencias y así aportar a un México democrático y libre.