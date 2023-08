Una mañana en la Deportiva 

Por: Antonio Ríos Ramírez

Uno de los pulmones de la ciudad, Chihuahua, probablemente el más importante, definitivamente es la conocida como Ciudad Deportiva. Disfrutar una caminata o trotada en este parque de la ciudad con sus pinos y arbustos de muchos años es como disfrutar a la naturaleza en plena ciudad. Inicia la mañana alrededor de las seis de la mañana, ya con una claridad característica de esta época del año. Entro por uno de los caminos laterales adjunto al Instituto de la Juventud.

Lo primero que me encuentro mientras “caliento y me estiro un poco” es un tronco viejo y cortado con sierra a un lado de uno de los árboles frondosos típicos del parque. Caminando unos pasos un transformador a mi mano izquierda, seguida de mucha maleza y hierba de la que crece, la riegues o no. Entro a la pista con su acabado característico, al lado izquierdo de la pista central se ve el carril de arcilla donde vemos a los corredores entrenar. De aquí se observan ya personas haciendo algunos ejercicios con los equipos que se encuentran al lado izquierdo de la pista. Un balancín donde ejercitan las piernas o un disco con el que dan vuelta a los brazos.

Al mirar a mi izquierda una serie de juegos de madera como resbaladero con una pequeña cabañita en la parte superior. En este punto se ve ya la salida del sol. Detalle a lo largo de la pista son las sillas de fierro forjado actualmente pintadas de azul, que recuerdo que por muchos años estuvieron pintadas de verde y con cuatro figuras de niños con diferentes posiciones, el asiento de madera. Más adelante se ven los contenedores de basura con sus diferentes clasificaciones. L

a Deportiva se ve limpia en general. Se ven las instalaciones de la casa de los abuelos. Llegamos al punto central del recorrido, donde se ve un gran anuncio en la parte superior de un marco donde se promocionan las diferentes carreras o caminatas que están próximas a realizarse. Aquí, un contenedor de tapas de plástico en forma de corazón. Volteando al lado izquierdo se puede ver la entrada del estadio. Continuando la pista entramos a una zona de mayor densidad de árboles verdes y frondosos. En el camino seguimos viendo troncos cortados, ya solamente con un pequeño trozo. Más adelante entramos a la zona donde está el inicio del estadio de beisbol por la parte posterior.

Damos vuelta al estadio hasta donde frente a nosotros se ve una escultura de beisbol. En el camino nos encontramos a amigos y familiares. Más adelante las canchas de frontón, se escuchan los golpes de la pelota en las paredes. Vamos después pasando por la entrada grande en forma de arco con dos arcos más pequeños a los lados, ahí frente a las instalaciones del instituto tecnológico.

Muchas pozas sin árboles en el camino. Los árboles de años con la clásica pintura blanca en su tronco, ahora ya despintada. Pasamos por una de las salidas principales laterales donde se encuentra una pintura en honor al famoso Champion que muchos vimos animando en los diferentes deportes a los equipos locales y al lado una pintura más con los nombres de los deportistas chihuahuenses que hicieron historia en una de las olimpiadas.

Desde aquí se observa el camino hacia la alberca olímpica. Cerramos nuestra primera vuelta caminando en diagonal hacia el estadio donde en la parte superior central está la estatua del discóbolo y el año en que se construyó esta formidable infraestructura deportiva (1947).

Un deleite de salud, ambiente donde se respira en medio de árboles verdes, y se alimenta el alma de las decenas de personas, caminando, corriendo o trotando, muchas de ellas conocidas de años, que acudimos a hacer poco de ejercicio, pero más aún a disfrutar nuestros espacios verdes. Andar una o varias vueltas como la anterior escuchando música, reflexionando o simplemente admirando la naturaleza son de los mejores paisajes con los que puede un amanecer en un día común en nuestra ciudad.