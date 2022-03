Una modernidad democrática y económica

El Congreso del Estado se encuentra en la víspera de una reforma integral a la Constitución del Estado, misma que debe basarse en adecuar la norma al marco jurídico y social actual, apegados los principios rectores en los que se fundan las libertades individuales que haga efectivos los derechos sociales que hoy más que nunca reclama la sociedad.

Nos encontramos ante el enorme reto de participar en la reconstrucción de nuestra ley fundamental, el analizar por que en ella queden plasmados los ejes rectores que nos lleven a una nueva era de evolución jurídica, institucional y social que asegure el ejercicio democrático del poder público, dentro de un marco de respeto y defensa de los derechos humanos y de observancia efectiva de la ley.

Debemos recordar que nos debemos a la ciudadanía, y por ella, esta reforma deberá ser de relevancia, estableciendo un marco jurídico que nos haga transitar a una modernidad democrática, en la que los derechos consignados en la constitución sean de fácil acceso a los chihuahuenses, a través de la legislación secundaria que de ella emane.

Con esa convicción, entendemos que existe un sólido puente que concilia tradición y modernidad, libertad individual y derechos sociales, competencia política y cooperación institucional, Estado eficaz y mercados competitivos, crecimiento económico y equidad social, aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales y protección del medio ambiente, globalización e identidad nacional.

Sin lugar a dudas, el reto histórico que hoy se asume por la Torre Legislativa debe impulsarnos a ser cada día mejores ciudadanos y tener las instituciones que merecemos; por ello, más allá de nuestros intereses personales o de partido, es necesario anteponer los de un Estado social y democrático que rechace toda forma de ineficiencia y corrupción en el gobierno; razón por la que, velaremos por que los derechos que deben consignarse en la constitución estén acorde a los más altos estándares internacionales en materia derechos humanos, donde éstos se entrelacen con el desarrollo del estado, de una forma intercultural que nos permita vivir en armonía, buscando el bienestar colectivo, pero sin romper el orden que debemos mantener con el medio ambiente, pues sin éste nuestro desarrollo económico estará en riesgo.

No se trata de dejar una huella, se trata de mantener el camino que nos da rumbo, que nos guía hacia el progreso, hacia la justicia, y la seguridad en todos los aspectos. Lo que hoy hagamos en beneficio de Chihuahua sentará el día de mañana las bases para un poder público más eficiente al servicio del pueblo, donde exista equidad, desarrollo económico, y garantías igualitarias.

La suma de voluntades y de pensamiento que logremos con esta reforma integral nos ayudará a consolidar aún más a las instituciones del Estado, las que necesariamente emanan de la fuente jurídica que es precisamente nuestra constitución, y que trabajan única y exclusivamente dentro del marco de ella.

No me queda más que reiterar mi compromiso, primero hacia el pueblo de Chihuahua y luego a las instituciones que conforman el Gobierno del Estado, para que los poderes del mismo y los organismos autónomos tengan las herramientas jurídicas para actuar con responsabilidad social, comprometidos con la construcción de un Estado eficaz y eficiente respetuoso de derechos y libertades, y que no se olvide que se trata de reformas y derechos que posibilitan un nivel de vida adecuado para las personas dentro de un concepto de dignidad humana.

Se trata de derechos tan básicos e inherentes a la persona, que se traducen en alimentación, seguridad social, salud física y mental, vivienda, trabajo, sindicalización, educación, economía, fiscalización, medio ambiente sano y agua, como las reformas del ahora y del futuro para Chihuahua y nuestras regiones.





Maestro en Internacionalización del Desarrollo Local. Diputado local