Una mujer de valores

Por Guillermo Luján Peña





La semana pasada anduvo por Chihuahua la Señora X, como ha dado en llamarle últimamente el inquilino de palacio, ahora que el Tribunal Federal Electoral le puso medidas cautelares para que deje de estar atacando desde las mañaneras a la aspirante del frente amplio opositor, Xóchitl Gálvez, que además son recursos públicos con los que paga millones de pesos diariamente por la transmisión a todo el país.

Es la primera vez en la historia del país que se le ponen medidas cautelares a un presidente de la república, pero que no hace caso de nada que sea apegado a las leyes de este país, no cabe duda de que “Al diablo las instituciones”, frase que repitió en varias ocasiones, lo está llevando a cabo y dizque para ya no hablar de Xóchitl todas las mañanas, es que ahora se refiere a ella como la Señora X, bonita forma de burlarse de una disposición legal que le impuso el TFE.

Recuerdan cuando en el 2006, el PG se desgañitaba gritándole al presidente Vicente Fox: “Ya cállate chachalaca”, porque de alguna manera Fox decía públicamente que el PG era un peligro para México, y estaba mal que él como presidente lo dijera, pero que a la postre tenía razón, pero de ninguna manera se parecían a los ataques que desde el púlpito mañanero le envía el PG a Xóchitl Gálvez.

Siguiendo con el expresidente Fox, quien esta semana discriminó a la corcholata Claudia Sheinbaum, por el origen de sus padres (y se dice que de ella también, no es nacida en México) y su religión judía y a pesar de que Fox fue el que metió a la política a Xóchitl, ésta le contestó de manera muy elegante, pero no dejó de ser una cachetada con guante blanco: “Nuestro país es grande porque somos una nación pluricultural. Todos quienes hemos nacido aquí, más allá de nuestra ascendencia, somos mexicanos. Lamento y condeno el tweet del expresidente Fox que hace mofa de origen familiar de Claudia Sheinbaum. No más odio y división entre hermanos mexicanos” ¡Tómala! Ese es el tamaño de la aspirante Xóchitl. No cabe duda de que alguien así es lo que nos hace falta, porque atacándonos unos a los otros, sobre todo viniendo desde Palacio Nacional, a lo único que vamos a llegar es a un odio y enfrentamiento entre nosotros, mientras el mundo avanza. Así perdimos la mitad del territorio, por pleitos sembrados por el entonces presidente, también López, Antonio López de Santana, mientras los americanos invadían nuestro territorio y para salvar su pellejo López de Santana le entregaba o le vendía a precio de risa los estados de California, Arizona, Nuevo México y finalmente Texas.

En su estancia por Chihuahua, Xóchitl atendió todas las invitaciones que le hicieron estaciones de radio, periódicos, agrupaciones, partidos políticos (el PAN, porque ella no es panista), la gobernadora, fue a comer a la cantina más antigua y tradicional de Chihuahua, La Antigua Paz, de la familia Carrejo, que son familiares de Chava Carrejo, presidente de Coparmex, organismo que la trajo a Chihuahua, como lo ha hecho con otros muchos aspirantes, que han aceptado venir a participar en los “Diálogos por la democracia”.

En todos los lugares que visitó, la recibieron muy bien y dejó un muy agradable sabor de boca, con sus intervenciones y su manera de actuar.

Una mujer de valores y los practica, no sólo es parte de un discurso.