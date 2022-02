Una normalidad crítica

Por: Francisco V. Lozano

No hay nada más conveniente para un ser humano que se nos diga qué camino tomar. Nos dicen desde niños qué ropa ponernos, con quién debemos juntarnos y qué oficio debemos emprender para ser felices. Así durante mil años o más, según lo que se estilaba en su momento.

No es un accidente que nuestros instintos, expectativas y prejuicios estén organizados en torno a honrar a las masas, seguir el camino. Rechazamos los valores atípicos, capacitamos a los estudiantes para que se ajusten y recompensamos a las empresas que crean productos de mercado masivo. La masificación es lo que nos permitió ser eficientes. El marketing grupal, la producción en serie y el cumplimiento masivo de las reglas de la sociedad nos han definido.

Nos organizamos en grupos de personas que comparten un líder o una cultura o una definición de normalidad y es ahí de donde se valen financieras sin escrúpulos atrapando grupos de personas a los que les ofrecen rendimientos extraordinarios, llámense cadenas, pirámides, mutualistas, etc., se aprovechan de esta masa de consumidores que desean volverse la excepción, (pero dentro de una normalidad) de seguir al líder económico, de volverse ricos con el menor esfuerzo.

Mi argumento es que la elección de empujarnos a todos hacia una normalidad universal para vender más basura a las masas es errónea y costosa. En Chihuahua se han venido acentuando casos de esa naturaleza, recientemente el grupo financiero Aras (ofrecían el camino al Dorado, literal), cuya historia es de todos conocida y ahora han surgido varias empresas más. Versa una sentencia de Francisco de Quevedo: “Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”, y estas conductas son la muestra. Estas empresas “líderes” existen cuando se dan ciertos factores: nula supervisión de las autoridades financieras; nula información al público; alta impunidad (corrupción) para perseguir esta clase de comportamientos; apoyo político hacia la empresa por parte de los grupos gobernantes; y sobre todo cuando hay esperanzas de salir de una normalidad precaria. ¿Qué incentivos tienen estas empresas para ofrecer opciones reales si se puede ganar más dinero con la masificación del engaño y en completa impunidad? Ninguna. La regla es simple: si puedes lograr que las masas anhelen lo que ofreces y puedes satisfacer sus necesidades a granel, ganas. Aquí es donde debería estar actuando la Condusef, no persiguiendo empresas sin razón o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se la pasa inventando exorbitantes multas. Al final, las instituciones del gobierno actúan para beneficio de ellas (cobrando multas), no de los consumidores, con ellas no contamos. Hay que pedir información, ser objetivos, lógicos y razonables al momento de exponer su patrimonio, tenga opciones, estudie el mercado, el mundo financiero llegó para quedarse, hay que usarlo a nuestro favor, pero hay que poner de nuestra parte si no deseamos vernos sorprendidos. Recordemos, “la sabiduría de las masas” es a menudo sinónimo de “locura colectiva”.