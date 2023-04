Una nueva cultura de comunicación empresarial

Por Jorge Cruz Camberos

Leyendo un artículo de Rene Lankenau, en Withepaper.mx, me hizo reflexionar sobre la similitud de nuestros empresarios chihuahuenses con los de Monterrey, al no querer y/o no saber qué y cómo comunicar.

Gran parte de este problema, que no nos es fácil superar, proviene de una cultura altamente conservadora; esta idea de “ser de bajo perfil” para no llamar la atención por temas de seguridad, no ser demasiado visibles hacia la competencia o, en algunos casos más extremos, la discreción ligada a temas religiosos, me refiero al dicho “que tu mano izquierda no sepa lo que la derecha haga”.

Hoy en día el valor de una empresa va ligada a la forma en la que se comunica en dos vertientes: la primera, elementos objetivos como el desempeño y sus resultados, salud financiera, ritmo de crecimiento, industria en la que compite y condiciones del país de donde proviene; la segunda, elementos subjetivos como la confianza de los inversionistas en los equipos directivos, ideas acerca del rumbo de la industria, y popularidad de la empresa, entre otros.

Y si a grandes empresas nos referimos, como General Electric, Netflix, Amazon y Apple, éstas comunican y dan a conocer sus nuevos proyectos, planes ambiciosos de transformación, sus logros y áreas en las que lideran el mercado, y cuáles son sus diferenciadores clave.

Sin embargo, en nuestro mundo empresarial no todo tiene que estar ligado a emitir comunicados a través de la prensa, ésta es sólo una de varias herramientas que tenemos, pero sirven para entender qué tan importante es que las compañías se comuniquen con su comunidad. Es aquí en donde me detengo un poco y pregunto: ¿Qué esfuerzos adicionales está realizando tu empresa para comunicar?

Generar un plan de comunicación estratégica termina siendo un activo que puede redituar en progreso. Esto no sólo es para quienes cotizan en bolsa, es para cualquier negocio. Tener una buena comunicación genera: capacidad para atraer y retener el mejor talento, acercar a nuevos clientes y fortalecer la relación con los actuales, y generar mayor valor y presencia de tu marca. También ayuda a crear una audiencia dirigida para tu empresa.

Hay compañías cuyas acciones se han proyectado al elegir comunicar de una manera inteligente, sin embargo, hay otras que han dejado de enriquecerse o incluso reducir sus ganancias por seguir con actitudes “de bajo perfil”.

En Chihuahua la poca o nula comunicación es parte de nuestra cultura y, en gran parte, se da por inseguridad, muchos la consideran una virtud de pocos. En ese sentido, nada puede ser una excusa para no diseñar y preparar un plan estratégico, a diario tenemos muchísimas cosas que podemos difundir asertivamente, incluso segmentando nuestra información.

Hay acciones diarias y esfuerzos enfocados en la mejora continúa, historias que deben ser ventiladas y formar parte de lo que se habla en nuestra ciudad. Hay experiencias de empresarios ejemplares, de todos los tamaños y giros, que ni siquiera han sido contadas y que deberían serlo por la importancia que tienen para nuestra sociedad.

En conclusión, tenemos que “cacaraquear” las ideas visionarias que nos han dado rumbo como ciudad, y también motivar a las nuevas generaciones con estos destacados personajes que han generado un Chihuahua más próspero; pero esto lo lograremos en el momento que nos decidamos a contar nuestras propias grandes historias. ¡Hasta la próxima!





Maestro en Administración Deportiva. Presidente de Consejo de Desarrollo Económico Regional Chihuahua Centro (CODER)

jorgercruz@me.com