Una nueva perspectiva del talento

Por: Francisco Santini

La semana pasada, dentro del Segundo Foro de Networking regional de Canacintra, Iliana Núñez, titular del Comité de Gestión de Talento de la cámara, habló de algunas de las tendencias que se viven dentro de las empresas en cuanto a los colaboradores. Quiero compartir algunas de las ideas que me parecieron más relevantes.

El concepto de talento ha evolucionado en los últimos años. Hasta hace poco (e incluso todavía en muchas organizaciones) se utilizaba el término de recursos humanos. En el sentido estricto, un recurso es “algo” que usamos para alcanzar un fin o cubrir una necesidad. Puedo reasignarlo, o moverlo según se requiera, sin que exista un vínculo o un compromiso hacia y desde la persona. Después, empezamos a escuchar el concepto de capital humano, entendiendo que cualquier tipo de capital nos genera un rendimiento, o un interés, algo más que el valor propio de la persona. Y desde hace un par de años (más, o menos, según la región o país), las organizaciones han adoptado el término de talento.

Hablar de talento es hablar de sinergia, del efecto multiplicador que resulta de combinar lo que dos o más personas pueden aportar al equipo, a los procesos, a la organización. Es asumir que 1+1 puede ser 3, o 4, o el número que seamos capaces de crear, con una adecuada gestión del conocimiento, la experiencia y la alineación del propósito de nuestros colaboradores, con el de nuestra empresa.

Talento también es entender y aceptar conceptos como complejidad (todas las personas somos únicas y tenemos necesidades físicas, intelectuales y emocionales propias) y diversidad (en diferentes ámbitos, como el género, la edad, la condición socioeconómica, el contexto familiar, la formación educativa). El primer resultado de esta reflexión es comprender que no podemos tener una fórmula única que funcione para todos nuestros colaboradores. Las prestaciones que pueden resultar atractivas para unos pueden ser totalmente irrelevantes para otros. Por eso es importante construir relaciones de cercanía, y buscar mecanismos que nos permitan escuchar y traducir las necesidades de nuestra gente en paquetes de beneficios competitivos, pero, sobre todo, atractivos y relevantes.

Ya no se trata de llenar una vacante con base a un perfil de puesto. Tenemos que buscar el talento que esté alineado con nuestra cultura, nuestro propósito, y nuestros equipos de trabajo. Ya no es suficiente entrenar a las personas en sus funciones, y comunicarles nuestras políticas y reglamentos. Tenemos que entusiasmarlos y comprometerlos con nuestra razón de ser desde un inicio. Ya no basta con medir el desempeño. Debemos ayudarles a cerrar las brechas y tener un sentido integral de nuestros procesos y empresa. Tenemos que ofrecerles un salario digno que cubra sus necesidades básicas, pero debemos complementarlo con prestaciones que les permitan alcanzar el bienestar en todas sus dimensiones. Y tenemos que aceptar que las personas no son eternas y que cada vez la movilidad laboral es mayor. Pero si nos comprometemos con que cada persona se vaya mejor de lo que llegó a nuestra empresa, podremos atraer y retener el mejor talento, y lograr que su trabajo se traduzca en productividad y resultados tangibles.

Hay un ciclo que se repite continuamente: tenemos que habilitar a las personas (darles conocimientos y desarrollar sus habilidades), comprometerlas (con sus objetivos y los de la empresa) y alinearlas continuamente con el propósito de la organización.

Si les damos claridad sobre los resultados que se esperan de ellos, definimos indicadores clave (SMART) y les damos seguimiento, si generamos una cultura de retroalimentación y trabajamos basados en la confianza, seguramente seremos esa empresa en la que todos quieran trabajar.





Ing. Francisco Santini Ramos

Presidente del Centro PERSÉ

f.santini@ripipsa.com