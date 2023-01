Una plataforma para que lo vuelvan a soltar

Por Francisco Navarro





Es común que cuando se da la captura de un criminal de lo más buscados, se dice que obedece a alguna razón política. Esta vez no es la excepción, pues hoy se comenta que tuvo que venir el Presidente Joe Biden para que el Gobierno Federal atrapara a Ovidio Guzmán. Más allá de si la especulación es verdadera, lo cierto es que el delincuente ya está en prisión.





Ovidio Guzmán se hizo famoso cuando, una vez detenido por la federación, fue ordenada su liberación. El Presidente asumió su responsabilidad y dijo que la instrucción fue suya pues según él, ponderó la seguridad de todos, a la captura de hombre.





Con la detención se desató el culiacanazo. Los criminales, ese día, se lanzaron a las calles a conseguir por medio de actos violentos la liberación del capo y, a pesar de que existe un video donde Guzmán López le está pidiendo a su gente que ya detengan todos esos desmanes, fue liberado.





La crítica durante mucho tiempo fue esa: la liberación cuando ya estaba detenido; y se prestó a infinidad de especulaciones sobre las verdaderas razones que estuvieron detrás, pues pocos, muy pocos, creyeron en el argumento del Presidente para ordenar lo que ordenó. No es motivo de estas líneas ahondar en eso.





Lo cierto es qué detenido el delincuente, esa crítica no puede continuar, ya está preso. Lo que no debe cesar es la exigencia de justicia y, sobre todo, la exigencia al Gobierno Federal para que sus políticas de combate a la inseguridad cambien. Chihuahua es un claro ejemplo de lo que cuesta su indolencia e irresponsabilidad al continuar con esa política de abrazos y no balazos.





Acepto que la inseguridad es la consecuencia del abandono y de las políticas públicas fallidas de los gobiernos, sean del partido que sean. Lo que no puedo aceptar es que el gobierno de Morena pretenda que el problema se resuelva solo, sin una intervención de fondo, primero para restaurar el tejido social (esto no se logra solo dándole dinero a la gente) y segundo, para combatir a la delincuencia por medio de una policía más eficaz y una procuración de justicia mejor.





Aquí en Chihuahua, justamente para hacer frente a esta problemática, el Gobierno del Estado va por la implementación de una PLATAFORMA DE SEGURIDAD completa que implica todo un entramado de aditamentos tácticos, tecnológicos, herramientas, sistemas y personal táctico y especializado en todo el estado, a la que Morena se opone por mero interés político, una pena. La Plataforma Centinela servirá para prevenir el delito y para responder con mucha mayor eficacia y precisión a los embates del crimen. Al Gobierno Federal le serviría algo así. Una plataforma de esta naturaleza les hubiese permitido reaccionar de mejor manera aquella vez del culiacanazo y no lo hubieran tenido que soltar.





Ovidio Guzmán está tras las rejas, por las razones que sea de un se haya dado su detención. Ahora falta que el gobierno federal y que todo el sistema de Morena entiendan que al crimen organizado, a los delincuentes, se les combate, no se les suelta, y que los mexicanos ya no queremos más abrazos, solo queremos que asuman su responsabilidad y que los combatan de una vez por todas.





Lic. Francisco "Paco" Navarro.