Una sociedad dividida

Por: Antonio Ríos Ramírez

Viendo los problemas a nivel mundial, los problemas a nivel nuestro país y los problemas a nivel ciudad, surge una de las explicaciones, como sociedad no hemos logrado convivir y vivir de una manera incluyente, de una manera de integración de varias formas de pensar, varias formas de comportarse y varias formas de enfrentar las estructuras políticas. Desafortunadamente, a pesar de haber pasado por enfrentamientos, guerras y crisis, no hemos aprendido a vivir en comunidad.

Para enfrentar los grandes problemas de las comunidades necesitamos unirnos, necesitamos dar frente común ante gobiernos que lo que menos buscan es el bien de las personas para un futuro. Casi la totalidad de los gobiernos, no importa el nivel, municipal, estatal o federal, buscan poder, posición, dinero, sin visualizar el futuro o el bien de la sociedad.

Para que no nos pase lo que está pasando a algunos países o regiones del mundo todavía podemos diseñar e implementar una estrategia de unidad, sentar las bases de una sociedad unida. Definitivamente uno de los elementos fundamentales es la formación, la búsqueda o la oportunidad de líderes auténticos, emanados de la comunidad. Los partidos políticos han abandonado a los ciudadanos y ya no son ni difusores de ideología ni modelos a seguir, se han convertido en formadores de lacayos para continuar o buscar el poder económico y político. Más aún, a la fecha no vemos liderazgos que una comunidad dividida pueda o aspire seguir. Qué triste es ver que el Ejecutivo, tenga mayor alcance y seguimiento, aun con las mentiras y los constantes errores económicos, políticos y sociales. Y a la fecha, sólo algunos grupos son capaces de enfrentarse y pretender o buscar un cambio en nuestro país. En las organizaciones de la sociedad civil tampoco se ven liderazgos que puedan unificar a nuestros ciudadanos.

Necesitamos esquemas, preparación y sobre todo un propósito común para iniciar, todavía es tiempo, una cruzada a lo largo y ancho del país de unión, en las familias, en los grupos sociales, los grupos políticos. Sólo así, en el mediano plazo podremos enfrentar los problemas ante dictadores, gobernantes o militares. El país que está en guerra en este momento nos dio ya muestra de que sí se puede lograr unirse en contra de personajes que pretenden perpetuarse en el poder con su grupo. Todas las mañanas, el Ejecutivo, hace su labor provocando y actuando para que la sociedad se divida y se enfrente. Lo más grave es que está creando una mentalidad de división y enfrentamiento. Así muchas personas piensan que deben estar en contra del otro, la gran mayoría no sabe ni por qué.

Cada uno de nosotros somos los responsables para que esta desunión no ocurra y no nos arrastre, ni el Ejecutivo, ni los partidos políticos, ni los grupos. Cada vez que esto se intente, respondamos: ¿Cómo lo podemos hacer juntos? ¿Cómo podemos enfrentar unidos? Divulguemos y proclamemos la unión en cada momento que se ofrezca, en cada instante que podamos, a cualquier nivel. Y al mismo tiempo trabajemos en la búsqueda y desarrollo de líderes “auténticos”, más allá de los grupos políticos actuales. Líderes de la sociedad que verdaderamente busquen el bien actual y futuro de nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. La unión de la sociedad es y será el arma más fuerte ante cualquier persona o grupo que atente contra la comunidad.

email: antonio.rios@tec.mx, miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua