Una torre de corrupción

Por: Brenda Ríos

Las promesas de un gobierno transparente de la actual administración quedaron sepultadas con el actual proyecto Torre Centinela y un escándalo por corrupción que envuelve a la principal empresa a la que las autoridades entregaron esta obra.

Sin licitaciones públicas y una inadecuada transparencia para el conocimiento de la información de una obra que tendrá endeudado al estado, SeguriTech, empresa que opera en al menos 10 estados del país estará recibiendo por Gobierno del Estado (o sea de todos los chihuahuenses) 4 mil millones de pesos.

En medio de una ola de inseguridad en el estado, con la implementación de este tipo de proyectos la gobernadora pretende reducir la incidencia delictiva invirtiendo en exceso a la infraestructura antes de invertirle al factor humano o social del problema; irónicamente en Ciudad Juárez: la ciudad más grande, más abandonada y más necesitada en tantos otros rubros que requieren atención, ya lo dijo un experto en la materia: “Si piensas que la tecnología puede resolver los problemas de seguridad, está claro que ni entiendes los problemas ni entiendes la tecnología”.

Sin embargo, este doble discurso pone en tela de juicio la capacidad de las actuales autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como de quienes están al mando de la Secretaría de Seguridad Pública y a cargo de la seguridad y protección de los ciudadanos.

La ironía de la inoperatividad de las fuerzas policiales estatales y un proyecto del que se “clasifica” su información habla de que las estrategias de seguridad planteadas no están dando resultados que permitan enfocarse en las causas y evitar más jueves negros y un derramamiento de sangre, como el que marcó a la Sierra Tarahumara en meses pasados.

Señalamiento tras señalamiento por la errónea toma de decisiones desde la cabeza del poder se ha llevado nuestro actual gobierno que se reservará por cinco años la información de esta torre de seguridad, con más preguntas que respuestas, así lo ha asegurado la esfera empresarial y social.

Pero, claro que ahí está la ironía y el dictamen: un jueves negro, narcoataques, sangre de inocentes y un gobierno que no puede ser abierto y transparente; vigilemos sin ser vigilados, “eso nos dicen”.

Hay que replantearse las estrategias que se toman dentro de las mesas de seguridad y que no están generando resultados. A parte de incertidumbre, la administración se está ganando la desconfianza del pueblo y la sombra de vergüenza y derrota que envolvió a Palacio de Gobierno la pasada administración volverá y Chihuahua regresará a las tinieblas de los sexenios pasados.

Si bien se señaló falto de liderazgo a Javier Corral ,además de ineficaz y flojo, a la actual se le ve como desconectada más aún de toda realidad; viajes, tours políticos por todo el país, instrucciones mal acatadas o mal dadas de las que da reversa cada que los ciudadanos se le ponen al brinco y su total empeño en perfilarse en la contienda nacional a menos de un año de haber tomado protesta, esto no sólo es irresponsable… sino francamente inaceptable.

Esta simulación del combate contra la inseguridad y la corrupción no puede continuar sin antes exigir un Estado de derecho digno, sin injusticias y criminales en libertad, sin la resolución del crimen de nuestros inocentes en Ciudad Juárez, nuestros sacerdotes, nuestras mujeres, desaparecidos y de quienes han emitido su confianza en el voto a quienes llegan al poder y se sientan en lo que pareciera “la silla maldita” y se les olvida que estar ahí conlleva una gran responsabilidad que por lo que se ve a casi un año de gobierno, en Palacio no han entendido.

La gobernadora pareciera no ser consciente de la naturaleza política de sus actos, la preocupación está más puesta en resolver un tema de “ego personal” que en la empatía que regularmente viene con los cargos públicos y la madurez emocional y humana.

Aquí no se trata de encuestas, la campaña ya pasó, ahora hay que darle resultados a los chihuahuenses… estar presentes, las cosas no van por buen camino, y si bien no son fáciles, creo que un buen primer paso sería empezar a enfocarse en los temas del estado, yo creo que aún es tiempo de cambiar el rumbo, ojalá la gobernadora tuviera a alguien que le hable con la verdad, que le dijera las cosas como son (no como algunos medios las disfrazan porque los tiene en la nómina) las cifras reales pues, y si al pueblo le intentan ocultar la realidad, que por lo menos ella sí sea consciente de lo que está pasando.

Espero que así sea para que se empiece a preocupar, pero sobre todo a ocupar, pero no por su popularidad, sino por la gente que depositó su confianza en ella y por los que no lo hicimos también, porque al final de cuentas es la gobernadora de todos los chihuahuenses; ojalá sus ausencias disminuyan, ojalá y sus prioridades cambien, ojalá su salud mejore, ojalá cambie el rumbo, ojalá nuestro estado y sus ciudadanos no corramos con la misma suerte de sexenios pasados…. Ojalá.