Una vez más se sirven con la cuchara grande los concesionarios del transporte público de pasajeros en la ciudad de Chihuahua. Esta camarilla de unas pocas familias se ha enriquecido sin más ni más a costa del esfuerzo de los más de 300 mil usuarios diarios del transporte público. Los concesionarios argumentan que sus costos son de 2,500 pesos de combustible más los 250 pesos diarios de paga al chofer. También hablan de refacciones y el costo de los neumáticos, circunstancias que de vez en cuanto costean, sólo hay que ver la condición de las unidades para saber que no conocen lo que es el mantenimiento preventivo. Del total de concesiones autorizadas sólo está en uso un 70% y de ese porcentaje la mitad no cumple con las especificaciones de modelo y calidad. El tiempo de espera en las paradas lo ratifica. Al costo de 9 pesos un camión sólo necesita subir 667 pasajeros para obtener 6,000 pesos de ganancia, lo que rebasan por mucho diariamente según los propios conductores. Esto multiplicado por 6 días equivale a 36,000 pesos semanales y multiplicado por 4 equivale a 144,000 pesos al mes menos unos 65,000 pesos en costo hablamos de casi 80 mil de ganancia en un ambiente conservador. Es un negocio donde los concesionarios están dispuestos a inmolarse por no perder su concesión y han llegado al grado de exigir que sean heredables, lo más absurdo que puede haber. Con la nueva tarifa de 12 pesos (más del 30% cuando la inflación es del 8%) llegarán casi a los 200 mil pesos ¡increíble! por el pésimo servicio que dan, y la cifra en la realidad puede elevarse al doble dependiendo del número de gente que muevan en un día. Es por eso que ellos nunca dan argumentos o números sólidos y son renuentes a que se les audite mediante boletaje, saben que no tienen cómo sustentar el alza. Ahora con respecto a los camiones supongamos que circulan los de marca International con 50 asientos y que nuevos cuestan $1’752,000 pesos, con un enganche del 20% que sería más o menos lo que les “prestará” el gobierno de nuestros impuestos quedarían pagos de 30,000 pesos mensuales aproximadamente a 5 años, según su página oficial, no a 10 como ellos argumentan, vaya, buen negocio, sobrados lo podrían hacer. Del otro lado según https://www.forbes.com.mx/hogares-mexicanos-gastan-mas-en-comida-y-tabaco-que-en-salud-revela-encuesta-del-inegi/ las familias mexicanas gastan hasta en un 20% de su ingreso en transporte, ¿Cómo creen las autoridades que un incremento en el 30% en este renglón les va a caer a las familias chihuahuenses que ganan 1,500 pesos a la semana? Los va a empobrecer aún más. Por último todas las “condiciones” que exige el gobierno jamás se darán, si usted busca las declaraciones de los gobiernos anteriores siempre dicen más o menos lo mismo y jamás se cumplen, para eso está la corrupción y ahí no hay más que agregar. Chihuahua es una ciudad de casi un millón de habitantes y la siguen tratando como si fuera un caserío. A ver si la gente se defiende como defendió al INE que es menos importante que esta situación.





Maestro en Finanzas. Economista

scalees@gmail.com

twiter: @Scalees42\u0009\u0009facebook: Valente de la Peña