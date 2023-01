Por: Eduardo Barbosa Sáenz

Ya pasaron tres semanas desde que México fue sede de la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que el Palacio Nacional fue el recinto que recibió al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y al presidente estadounidense, Joe Biden, bajo la anfitrionía del presidente López Obrador.

Pero fuera de las expectativas, de la polémica de en qué aeropuerto aterrizaban, de las fotografías donde se les ve a los tres mandatarios y a sus esposas muy sonrientes, más allá de los chascarrillos donde el propio López se ofrece de elevadorista, de la gama de platillos de la cocina mexicana servidos, todo se vio como una visita de cortesía, una visita en apariencia, en la que las coincidencias llegan tarde, pero muy necesarias.

A pesar de iniciar con el pie derecho López y Biden, cuando el primero no reconocía el triunfo del segundo, era evidente la necesidad del acercamiento y paciencia hacia quien tiene las riendas de México, pues la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá no sólo responde a los suscrito en lo enunciado en el “T-MEC”, ya que después de lo más álgido de la pandemia la reconstrucción de un bloque competitivo que haga frente a decisiones globales y a elevar los indicadores económicos, es sustancial, para la supremacía de Estados Unidos, quizás igual para Canadá, pero en menor medida.

La migración fue un tema que no tuvo el tratamiento debido. Tal vez el “halago” a López por la contención de las caravanas procedentes de Centro, Sudamérica y el Caribe significa mucho en el discurso político, pero nada en la realidad que se empieza a agudizar en las fronteras, saliéndose de control el fenómeno migratorio que no requiere de intenciones bilaterales sino de una política de Estado que el propio gobierno mexicano no ha podido formular e implementar.

Aun y cuando acercamientos de tanta amistad como la que se vio en dicha cumbre, se ven tardíos, ante el eventual arranque de la carrera presidencial tanto en Estados Unidos como en México, en la que en ambos panoramas, a pesar de las encuestas, los resultados son inciertos, resulta de particular interés la visita, más estando a menos de cuatro años en que se desarrolle el mundial de futbol de la FIFA en el 2026, en el que tema fronterizo será de particular preocupación, más si en el 2024 el ala republicana se hace presente en el país vecino, con dos países con realidades muy distintas, más el que se encuentra al sur de América del Norte.

Hubo otros temas en la agenda, pero no abordados como se esperaban. Quiero pensar que lo que viene en los siguientes días es la profundidad de dichos temas, su seguimiento y resultados, así como la adhesión de nuevos que son prioridad también en la paz hemisférica, más visualizando lo que dentro de cuatro años viene para la región. En este caso, me imagino que el tema de la seguridad fronteriza y el crimen organizado no tardará en generar mayor ruido por el tema electoral en Estados Unidos, así como el energético, el fenómeno migratorio y el uso de transgénicos.

