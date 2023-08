Sumar, restar, multiplicar o dividir son las operaciones básicas de las matemáticas, y las usamos diariamente en confirmar recetas de vida heredadas o las aplicamos en las maneras nuevas que vamos adoptando. Nos encanta hablar del más o el menos, de separarnos para sentirnos mejor o peor.

En el mundo que habitamos vivimos la dualidad, todo está separado, así percibimos la realidad, nos encerramos en nuestros munditos acogedores y ajenos, justificando que no tenemos nada que ver con los demás y lo demás que no nos gusta.

Imaginen si visualizáramos y aceptáramos la unidad que nos congrega, y al hablar de unidad es el TODO, entenderíamos que los demás son nuestro espejo y que nos están enseñando lo que somos, pero el ego no lo acepta y confirma paso a paso: tú eres mejor o peor que este o aquel.

Estamos instalados en el EGO, que nos lleva al caos, al sufrimiento, al juicio, a querer apartar o destruir todo aquello que incomoda. Un refugio son los antónimos: bueno-malo, rico-pobre, feo-bonito, educado-mal educado, etc. Es costumbre catalogar entre los extremos, para estacionarnos en ESO que es aceptable en el medio que nos movemos.

Una escalera de afirmaciones que elevan o bajan según esas creencias que se estacionan en la mente como parásitos depredadores de nuevas maneras de ver la vida en unión.

La mente muchas veces sin duda se convierte en nuestra enemiga, desde ella percibimos atrapados en el ego que separa, sin recurrir al espíritu que congrega.

Tenemos hoy en el poder, un presidente dual, un extremista que quiere acrecentar la separación, un ciego ante la unidad que representamos. Separa y vencerás, es una estrategia de guerra para el triunfo, pero ¿Qué resultados hemos tenido con el separatismo? Somos una sociedad variada en cualidades y destrezas y ya está comprobado que en una unidad la aportación es de todos. Se dice que cada país tiene el gobierno que merece, y agregaría que es el gobierno que representa la separación más obvia, López ganó implementando la separación como su estrategia central.

México requiere salir a defender la unidad, no perdiendo el tiempo en señalar al malo y lo malo, sino a mostrar opciones de unidad.

La unidad toma fuerza desde lo que sí se quiere, no desde el ataque a lo que no se quiere.

Una unidad se sana con límites, dejando al margen lo que fue, lo que ya no tiene caso discutir, todo siempre será parte de nuestra historia de nuestra unidad, aunque no nos guste, pero lo que podemos hacer es dejarlo latente como un recordatorio a lo que no aportó a la unión y salud de México.

Unámonos y llevemos al país a la congregación del espíritu. Votemos, manifestemos la fuerza de la unidad.

ROBERTA CORTAZAR B.