Unidad Empresarial

“Seremos tan fuertes como unidos estemos, tan débiles como lo divididos que estemos” - J.K. Rowling

Nos encontramos en una época de bastante incertidumbre tanto en el panorama local e internacional, donde la crisis de salud, política y económica afectan de manera directamente e indirectamente a las empresas. Por ello, es el tiempo de trabajar unidos para poder superar todas estas crisis. Una de las cualidades más importantes para una empresa es el trabajo en equipo, ya que al unir esfuerzos, se construye una sinergia común que hace que sea más sencillo lograr los objetivos de la empresa. Con esto quiero decir que los empresarios, dueños de negocios, comerciantes y emprendedores saben perfectamente las ventajas de trabajar en equipo, que sin la ayuda de cada uno de los colaboradores sería imposible lograr los objetivos planteados. Por lo tanto, es importante que este espíritu de trabajo en equipo sea llevado también fuera de nuestros negocios. Es tiempo crucial para unir esfuerzos entre empresarios y hacer frente a todos aquellos problemas que nos aquejan.





Nos encontramos saliendo de una de las crisis más severas que ha enfrentado la humanidad, donde a inicios de este año se desató un conflicto armado entre diferentes países, y con la inflación más alta registrada en México en las últimas dos décadas, partiendo de estos obstáculos mencionados, el panorama económico para los empresarios no es muy esperanzador, pero a pesar de eso los mexicanos nos caracterizamos por esas ganas de sobresalir y trabajar duro por superar nuestros problemas, pero en esta ocasión no va alcanzar esfuerzo alguno, si no empezamos a conjuntar esfuerzos entre el gremio, estos problemas son totalmente ajenos a nosotros y por lo tanto es difícil combatir contra algo que no podemos cambiar su rumbo. Pero si hay algo en lo que si podemos aportar y es en empezar a trabajar en equipo, como un solo frente, donde trabajemos de la mano, unidos y con esperanza los grandes, medianos y pequeños empresarios, los dueños de negocios, comerciantes y emprendedores. Mientras más pronto actuemos a favor de la recuperación colectiva, más pronto veremos ascender la curva económica que reposicionará en los meses siguientes a los negocios, fábricas, despachos y empresas





En el estado Chihuahua durante estos meses hemos presenciado que algunos organismos empresariales han renovado sus consejos directivos con el fin de cumplir con sus respectivos estatutos y elegir democráticamente a sus representantes, por lo que personalmente me parece una excelente coyuntura para que las diferentes cámaras empresariales, asociaciones civiles y colectivos de empresarios trabajen en equipo para elaborar una agenda en común que vele por los intereses de sus agremiados y que en conjunto con las autoridades municipales, estatales y federales puedan resolver aquellas problemáticas que más aquejan a los empresarios, para que así podamos seguir generando mayor desarrollo económico y empleos de calidad y que esto se vea traducido en mayor calidad de vida para los chihuahuenses.