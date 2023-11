Estimados lectores, hoy como siempre me llena de gusto el poder tener este acercamiento con cada uno de ustedes y que en conjunto podamos reflexionar a partir de estas líneas sobre puntos importantes en materia educativa.

Precisamente, hace un mes me permitía citar al escritor, poeta y dramaturgo Oscar Wilde con el objeto de realizar una breve recopilación de hechos sobre los obstáculos a los que se hicieron frente para la distribución de los nuevos Libros de Texto, sin saber, ni esperar que no era el panorama definitivo, pues días más adelante la comunidad educativa fuimos enterados de un nuevo amparo que nuevamente ponía un freno a la distribución de los textos educativos de la Nueva Escuela Mexicana.

He decidido titular este artículo de opinión como, UNIDAD: Forma de vida del SNTE, porque más allá de abordar a lo que en términos jurídicos nos enfrentamos en semanas pasadas, quiero resaltar y reconocer el admirable trabajo del SNTE, y bajo estas siglas hago referencia a todas y todos los trabajadores de la educación que diariamente generan las condiciones necesarias e ideales para favorecer al proceso educativo en cada una de las más de 5 mil escuelas de nuestro estado.

El trabajador manual codo a codo con el director, la contralora de una secundaria firme en la lucha en conjunto con el jefe de enseñanza, la supervisora de la mano con toda la zona escolar, jefes de sector actuando bajo una sola voz en favor de las niñas, niños y adolescentes, el bibliotecario siendo consciente de la situación y mostrando su apoyo, y por supuesto las maestras y maestros en un solo frente con madres y padres de familia y tutores en esta importante lucha que se caracterizó y que quedará registrada en la historia como un acto de UNIDAD sin igual por la defensa de la escuela pública.

En conjunto dimos un gran paso, un servidor, en los años que tengo de servicio no recuerdo haber visto un movimiento de esta magnitud, y por movimiento me refiero a un paro estatal de labores, que orgulloso me siento que sin divisionismos pudimos afrontar la situación y salir avante, pero aún más orgulloso me hace sentir el hecho de saber que soy parte de ustedes, pues la fortaleza de un sindicato como el que hoy en día me honra en representar, no está en su dirigencia, ni en las paredes de un despacho central; su fortaleza radica en cada uno de ustedes amigas y amigos trabajadores de la educación a quienes dedico este escrito y hago uso del mismo para expresar mi sincero agradecimiento por su invaluable apoyo en cada actividad convocada, luchar y caminar de su mano es el más alto honor de mi vida.

A quienes a través de la desinformación y falsas especulaciones buscaron denostar el movimiento de más de 50 mil agremiados en beneficio y preocupación de 725 mil alumnas y alumnos, les digo con franqueza: nada ni nadie estará por encima del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, su carácter unitario prevalece sobré cualquier interés personal y jamás será ajeno a las genuinas luchas en búsqueda de la justicia social; así mismo, también les extiendo mi mano, para trabajar en conjunto, pues no podemos ni debemos permitir que la educación sea una tarea aislada, debemos anhelar y trabajar para que la educación no sea una política partidista, sino una verdadera política de estado que cimiente sus raíces en el corazón de Chihuahua y México, y que en todos los sexenios sea el punto toral de la agenda, ya que un pueblo educado, nunca será un pueblo indigno.

Por último, reitero mi agradecimiento a quienes activamente participaron en la lucha, padres y madres de familia y tutores su comprensión y apoyo fue nuestro motor, las maestras y maestros no les fallaremos, porque al igual que ustedes, también queremos lo mejor para sus hijas e hijos.

Prof. Eduardo Antonio Zendejas Amparán

Secretario General de la Sección 8 del SNTE

eduardozendejassnte8@gmail.com