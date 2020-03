Unidos ante el Covid 19

Para prevenidos no hay acasosGracián

El estado de emergencia (estado de excepción) se presenta cuando un acontecimiento de posibles consecuencias negativas amenaza a un país, esto puede ser un conflicto bélico, una catástrofe natural o el brote de alguna enfermedad que pudiera poner en peligro a gran parte de la población.

El pasado viernes, ante los contagios de coronavirus que se han presentado en varios países del mundo, el presidente Donald Trump después de prohibir la llegada de vuelos provenientes de Europa, declaró a la nación de las barras y las estrellas en estado de emergencia, lo que, basándose en la constitución y sin la autorización del Congreso, le permitirá quitarle el candado a la utilización de 50 mil millones de dólares de fondos federales para apoyar a los estados a enfrentar, pero sobre todo a combatir esta pandemia de origen asiático que en suelo norteamericano ya tiene registrado más de 1,600 casos con al menos 40 decesos. La respuesta gabacha encendió motores. Cada país tiene que hacer lo propio.

De calificativos sorprendentes nuestra capacidad para criticar la reacción de los gobiernos cuando un problema se avecina o ya se tiene en la antesala del país, así somos, ni modo que no; La incredulidad de los hechos es un elemento de muchos, pensamos (o queremos pensar) que a nosotros no nos pasará nada, nos sentimos inmunes, ¡ah! pero no se vaya contagiando algún famoso como Tom Hanks porque entonces si nos preocupamos y empezamos a comprar cubre bocas, desinfectantes y a dejar de saludar de mano y beso, admitámoslo, somos medio raros.

Los aconteceres de esta nueva cepa bacteriana bautizada como “Covid 19” no deben de llevarse a niveles de miedo, el miedo no permite actuar, el miedo paraliza, no debemos permitir que un virus divida a la sociedad, al contrario, tenemos que estar más unidos que nunca, con esa solidaridad que nos ha caracterizado a todo el pueblo azteca, la prevención tiene que ser el común denominador de nosotros, el problema es colectivo, cuidemos y platiquemos con los ancianos, con los niños y con quienes sufren alguna enfermedad y que pudieran estar vulnerables a un contagio.

Ayudémonos entre nosotros, que el gobierno haga lo que le corresponda y que lo haga con eficacia, es lo mínimo que se le debe de exigir y si no lo hace ya le pasaremos factura en su momento, pero por lo pronto hagamos que buena parte de la solución esté en nosotros, seguro que sí.