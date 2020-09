Unos por aquí y otros por allá

La semana pasada terminó con una disputa los trabajos de la Cámara de Diputados, por el anhelo de Fernández Noroña de ocupar la presidencia de ésta, pese a que en el acuerdo fundacional, es decir cuando inició esta Legislatura, ya se había acordado que el primer año era para Morena, el segundo para el PAN y el tercero para el PRI, por la cantidad de diputados que cada uno tiene.

Y así inició el lunes el jaloneo, que no logró consolidar a Noroña quien había conseguido diputados prestados, incluso uno de Morena, que al pasarse al PT, casi provoca que la Jocopo quedará a cargo de un panista, entonces en friega el diputado cuando se dieron cuenta de esto se devolvió más raudo que un rayo.

Es pues que el PRI no se dejó y activó la adhesión de varios diputados del PRD para tener 50 diputados, y así conservar su tercer lugar en la cámara.

El conflicto de Morena al interior de su organización está invadiendo los trabajos de la Cámara de Diputados y es así como cuando se da la votación, Mario Delgado se abstuvo y propició que los demás que faltaban de votar de su partido también lo hicieran, lo que provocó que la planilla que estaba propuesta, encabezada con la diputada Sauri no pudiera tomar protesta como debía de ser, quedando el tablero con 225 votos a favor, 21 abstenciones y 82 en contra, por tal motivo la mesa quedó con la diputada del PAN, Laura Rojas todavía hasta el 5 de septiembre.

Al día siguiente por la mañana el presidente de México a las 09:00 horas brinda su comunicado respecto al segundo Informe de gobierno, donde en resumen el país está muy bien, la pandemia ya terminó, la delincuencia ha disminuido, el empleo se recupera, no hay crisis, no hay deuda, no hay corrupción.

Los empresarios por su parte comentan que fue un mensaje al que le falta un plan para poder reactivar la economía que está a pique como no se tenía registro desde la depresión económica de los años 30 del siglo anterior.

Y mientras tanto, muchas personas viven un infierno porque tienen a un familiar enfermo, ya sea de Covid o de alguna otra enfermedad y no tienen medicinas, otros porque perdieron el empleo y no tienen cómo darles de comer a sus familias, otros porque no pueden abrir sus negocios y los impuestos y costos fijos siguen ahí, otros porque la delincuencia los atrapa ya que no hay trabajo y pues hay que buscarle.

Pero eso, pues eso no importa, lo que importa es otra cosa.

