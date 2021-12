UnRetoMás | Alianza internacional para el desarrollo local

Es cierto que todavía somos muchos los mexicanos que queremos seguir trabajando para hacer crecer nuestras ciudades. Sin embargo también es cierto que en los últimos años, desde el gobierno central, han desaparecido más de 109 fideicomisos y fondos (Red ProCiencia, 2020), se han eliminado más de 12 programas sociales que ofrecían ayuda y servicio a la gente que más lo necesita (Badillo D., 2019) y los recursos destinados a muchos municipios del país han disminuido.

A pesar de todo esto hay que buscar el cómo sí; aprovechando todos los canales y accediendo a estrategias que, por lo menos a nivel local, no estábamos tan acostumbrados a ver como es el caso de la cooperación internacional.

La cooperación internacional tiene su origen en 1945, a raíz de la firma de la Carta de San Francisco y la creación de las Naciones Unidas. Precisamente para incentivar que los países se apoyaran entre sí para mitigar las secuelas de la guerra.

Aunque este sea un concepto que generalmente se usa y asocia con política exterior, en realidad la cooperación internacional tiene cabida, y por ende impacto, también a nivel local. Pues se trata de esfuerzos colectivos para encontrar soluciones a problemas que enfrenta cualquier comunidad.

Específicamente, en términos de desarrollo, la cooperación internacional es un instrumento útil para lograr nuestros objetivos como ciudad y región.

Hoy las “guerras” son otras. Nuestras ciudades se enfrentan a los estragos de la pandemia y el mal manejo que se ha tenido de los recursos en el país. Por lo que es aquí donde debemos voltear hacia afuera y buscar trabajar de la mano de otros países que, por tener objetivos similares, estén dispuestos a cooperar.

Alianza o cooperación internacional no siempre significa acuerdos para grandes proyectos o importantes eventos diplomáticos, muchas veces esta cooperación se lleva a cabo con charlas y programas simples donde dos ciudades de países diferentes deciden llevar acciones en conjunto. Tal fue el caso con la visita del cónsul de Estados Unidos, Eric S. Cohan, a Delicias. Con esta visita se busca dar seguimiento al apoyo a nuestra ciudad en por lo menos tres temas importantes. Empezando por el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades para el empleo; a partir de la expansión de compañías que aumenten la cantidad de empleos que se pueden ofrecer a los delicienses y que nos permitan que las empresas foráneas volteen a ver a Delicias y la región, incentivando el turismo y generando cada vez más derrama económica. Seguido del tema de acompañamiento, por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que es la agencia líder responsable de los programas de asistencia económica y humanitaria en otros países del mundo, para que podamos entrar a un nuevo modelo de justicia cívica. Y por último la idea de formar un hermanamiento de ciudades que nos den la oportunidad de replicar mejores prácticas en Delicias.

Como lo dije antes, aunque nuestras “guerras” o “luchas” sean diferentes que en los años cuarenta, no debemos dejar de utilizar herramientas, como el apoyo binacional, que le han sido útiles a otros países a lo largo de todos estos años. Pues nosotros tenemos no sólo un plan, sino un compromiso de hacer crecer a nuestras ciudades. En lo personal de construir un Delicias próspero, donde nuestra gente pueda vivir mejor y si no encontramos los medios aquí, buscaremos en cualquier rincón hasta cumplir a los delicienses.

Maestro en Administración, diputado local del PAN y alcalde de Delicias