UnRetoMas | Con la vista en el futuro

Por años la manufactura ha sido una de las bases de la economía, pero en los últimos años las tendencias internacionales en materia laboral y económica le han puesto cada vez más atención a la “mentefactura”, definida por Juan José Goñi Zabala como la capacidad de idear, pensar e interactuar en los trabajos. Y es que los avances en robótica e inteligencia artificial han alcanzado funciones que muchas veces terminan por sustituir parte del personal de gran número de empresas. Algo que John Maynard describió hace más de 80 años como “Desempleo Tecnológico”.

A pesar de lo anterior, la OCDE hace hincapié en que dichas tecnologías podrían generar nuevos puestos de trabajo, por lo que es necesario centrarse en las áreas de oportunidad que puedan surgir a partir de ahora. Una de ellas es precisamente la mentefactura.

Hoy en Chihuahua, como el de la mayor parte de los estados, el modelo económico debe buscar transformarse y adaptarse. Las empresas demandan estrategias que les permita desarrollarse constantemente y aumentar su competitividad en el plano nacional e incluso internacional. Esto no tiene que ver únicamente con nuevos equipos y tecnología, sino más bien con la preparación adecuada de las personas que conforman las diferentes industrias. Pero para esto debemos primero identificar e impulsar el desarrollo de todas aquellas habilidades que las personas necesitan para adaptarse a los cambios laborales y la modernización de los espacios de trabajo.

Una manera en la que nuestro estado avanza de la manufactura a la mentefactura, es precisamente lo que se engloba en el nuevo Campus de Innovación y Desarrollo Tecnológico Spark, el segundo de cuatro centros de impulso a la revolución tecnológica, inaugurado por el gobernador Javier Corral como parte de su estrategia para consolidar un ecosistema de innovación, que apoya a empresas y emprendedores.

Se espera que en sus primeros 5 años de operación, Spark genere una derrama económica de más de 450 millones de pesos.

Además de ser una buena estrategia que genera verdadera alianza entre gobierno, academia y sector empresarial, Spark tiene la finalidad de agrupar empresas locales e internacionales dentro de un espacio que hace más fácil la interacción entre ellas, impulsa el desarrollo de proveedores y fomenta el trabajo conjunto.

El gobernador asegura que el valor agregado de este parque es que “…se buscó incorporar y crear los espacios para las empresas locales de todos los tamaños, con el objetivo de fomentar la cooperación entre esos grandes corporativos y las PyMES en crecimiento”.

Proyectos como este impactan directamente en la atracción de Inversión Extranjera Directa, rubro en el cual Chihuahua ha obtenido alrededor de 6 mil 262 millones de dólares, hasta el primer trimestre de 2021, siendo nuestro estado uno de los que más inversión ha recibido de todo el país.

Con esto, se están sentando las bases de la “mentefactura”, impulsando el talento de los chihuahuenses, para que estén realmente preparados para las nuevas oportunidades a las que nos estaremos enfrentando en los próximos años.

En este, como en muchos otros temas, no podemos quedarnos atrás, pongamos la vista hacia el futuro pues, como dijo Henry Ford “quien no piensa en el futuro, no podrá tener uno”.