UnRetoMás | De reto a oportunidad

Este ha sido un año de grandes retos. En lo personal, cada reto enfrentado en realidad se ha vuelto una oportunidad para darme cuenta de lo mucho que falta por hacer en nuestra ciudad y lo que necesitan las personas que viven en ella.

Viéndolo en retrospectiva sin duda uno de los retos más dolorosos tiene que ver con la salud y la pérdida de algún ser querido a raíz de la pandemia. Mi mente y mi corazón están con todas esas familias que, en estas fiestas decembrinas, tendrán un lugar vacío en la mesa.

Entre los retos más significativos está el crecimiento de nuestras ciudades y por supuesto su desarrollo. Hoy nuestras ciudades atraviesan tiempos difíciles en los que cada vez hay menos recursos para hacer proyectos que nos permitan crecer. Ante este reto me he podido dar cuenta que, comparado con comunidades de otros estados, ciudades como Delicias en realidad tienen una gran ventaja pues contamos con un elemento indispensable para crecer que es la colaboración y el sentido de comunidad. En este aspecto no debemos aprovechar las ganas que tiene la ciudadanía de trabajar juntos para hacer las cosas cada vez mejor. Aquí, tienen mi compromiso de que eso es precisamente lo que estamos haciendo.

Desde el comienzo de mi trayectoria en el servicio público, he buscado la manera de, no sólo tomar en cuenta sino, involucrar a todas esas personas que quieren un mejor Chihuahua, una mejor región Centro Sur y por supuesto un mejor Delicias. Un claro ejemplo se puede encontrar en las acciones que hemos realizado en nuestros primeros 100 días como administración; con la creación de consejos como el Consejo Ciudadano de Desarrollo Humano y Bien Común y como el trabajo en conjunto con la red de organizaciones de la sociedad civil, con lo cual se tendrá el acompañamiento adecuado para que cada acción realizada realmente cumpla las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

Como lo he dicho la colaboración es sumamente importante, sobre todo en mi labor, pues siguiendo la enseñanza del sociólogo Juan Jesús Estrella Chávez, la creación y eficacia de las nuevas políticas públicas requiere ir aprobadas por distintos actores sociales locales, que permita una mejor labor gubernamental. Bajo esa directriz es que, en estos 100 días, hemos abierto cada vez más espacios en los que la ciudadanía pueda, no sólo opinar sino planear; con la realización de talleres como el de Innovación Social, las consultas ciudadanas para la ingeniería y especialización de la ciudad, dirigidas por la consultora IDOM, y la creación del Instituto Municipal de Planeación, donde su respectivo concejo ciudadano apoya a priorizar y dar seguimiento a los proyectos de la administración.

En este momento en el que la unidad debe ser una de nuestras principales fortalezas, la ciudadanía juega un papel protagónico para que los gobiernos demos resultados. Este acompañamiento es precisamente la base con la que he trabajado por más de 18 años y así lo seguiré haciendo siempre.

Como lo he dicho antes, construiremos Gobiernos Compartidos, donde todos ponen, donde se involucre a la sociedad civil organizada; pues estoy convencido de que existe una correlación entre el involucramiento social y el éxito que una administración puede llegar a tener.

Hoy más que nunca, a pesar de que en muchas partes del país se ponen trabas a los ejercicios de participación ciudadana, me siento orgulloso de decir que en Chihuahua, seguimos cumpliendo nuestro compromiso de siempre trabajar de la mano de los ciudadanos. Demostrándole al resto del país que sabemos trabajar juntos y que juntos se trabaja mejor.

A pesar de todos los retos a los que nos enfrentamos este año que termina, tengamos en cuenta que ahora también tenemos ante nosotros 365 días para hacer cada uno de estos retos una oportunidad de hacer las cosas mejor; por nuestras familias y cada uno de los nuestros.

Felices Fiestas.

Maestro en Administración, diputado local del PAN y alcalde de Delicias