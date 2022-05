Dando un poco de seguimiento a lo que hablé en mi columna anterior sobre la importancia de la educación en cualquier nivel, no puedo evitar analizar y mencionar la gran correlación que existe entre el desarrollo y crecimiento de cualquier país con las oportunidades que nuestra gente tiene a su alcance para crecer profesional o laboralmente. Como bien dijo el Benemérito de la Américas, Benito Juárez, “La educación es fundamental… es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”.

Aunque lamentablemente en México en este momento existen incentivos federales para que jóvenes o cualquier persona que en realidad sí tienen la capacidad de trabajar no lo haga, sigo siendo fiel creyente de que es mejor enseñar al hombre a pescar que “darle de comer” toda su vida; porque aunque pudiera haber la buena voluntad de darles de comer, en algún momento, no alcanzará para todos. Y, es aquí, donde me parece indiscutible que entre más acerquemos a las personas la oportunidad de educarse o aprender no sólo vivirán cada vez mejor ellos y sus familias sino que, en general, elevan las posibilidades de crecimiento de la ciudad donde viven.





Como ya lo he dicho, uno de mis mayores compromisos, ahora y a futuro, es trazar el camino para hacer de Delicias y la región centro-sur un lugar donde todos podamos vivir mejor y, también en el aspecto económico, debemos buscar actuar más allá de las tareas que nos competen como gobierno, involucrando y vinculando a organismos, secretarías y escuelas para crear cada vez más programas de aprendizaje que le permitan a nuestra gente capacitarse o graduarse para salir adelante, apoyar a sus familias y/o dedicarse a lo que ellos verdaderamente quieran.





Como ejemplo de lo anterior hemos creado programas de capacitación como el que arrancó este mismo mes en conjunto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech) Meoqui, donde mujeres de nuestra ciudad se certificarán, por la Secretaría de Educación Pública (SEP). En este mismo rubro, el pasado viernes, se hizo entrega de constancias por la conclusión del programa de capacitación para la incorporación al autoempleo de más de 100 mujeres; este último se realizó en conjunto con el instituto de la Mujer y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, donde se invirtieron cerca de 250 mil pesos en becas para las mujeres que busquen arrancar un micronegocio. De forma similar, mediante un convenio con la Facultad de Zootecnia y la Secretaría de Desarrollo Rural buscaremos que más alumnos del CBTA 2 puedan graduarse como técnicos certificados, obteniendo igualmente la capacidad para emprender algún negocio, del ramo agropecuario por ejemplo.





Todo esto, además de servir a las personas como terapia ocupacional, también les permite crecer profesionalmente, ayudar a sus familias y alcanzar sus sueños, demostrando una vez más que, la educación, siempre será una buena inversión.