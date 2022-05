Desde que escuché la frase de Lon Walters que decía que “Una escuela es un edificio con cuatro paredes y un mañana dentro” entendí que no podemos crear un mejor futuro para nuestras ciudades o incluso un mejor futuro para nuestro país sin tomar en cuenta las necesidades de la institución que funge como semillero de nuestros próximos líderes políticos, médicos, agrónomos, científicos, ingenieros; los grandes hombres y mujeres del mañana: la escuela.

Como lo he dicho antes, las escuelas son uno de los pilares más importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Como padre de familia, al igual que muchos delicienses, quiero que mis hijos estudien en un espacio digno; como servidor público me he comprometido, desde un inicio, a hacer lo que haya que hacer para que las escuelas de nuestro querido Delicias tengan lo que nuestros niños y jóvenes necesiten para ser lo que quieran llegar a ser.

Lamentablemente los planteles educativos de todo el país no cuentan todavía con las características que todos quisiéramos que tuvieran y, sobre esto, muchos se vieron afectados por el paso de la pandemia, donde fueron saqueados, descuidados y sin recursos suficientes, por parte del gobierno federal, para ser reparados.

Pero, en este como en el resto de los temas que nos preocupan, no nos quedaremos de brazos cruzados; demostrando nuevamente que juntos, sector privado, sociedad y gobierno podemos hacer las cosas y podemos hacerlas bien. Un claro ejemplo de lo anterior es la creación de alianzas, convenios y programas como Unidos por la Salud y la Educación, programa con el que este pasado lunes nuestro Municipio en conjunto con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) superamos una inversión de 3.5 millones de pesos para equipar con más de 280 computadoras y cerca de 30 bebederos, beneficiando a más de once mil estudiantes de 39 de las escuelas que más lo necesitan.

Ese mismo día Franghie Khalil, presidente de la Fechac, dio a conocer que se tiene planeada la firma de otro convenio más de colaboración con Delicias, a fin de apoyar a más grupos e instituciones vulnerables de la sociedad, como lo son las escuelas de las que reciben todo tipo de solicitudes que van desde la construcción de bardas perimetrales y techumbres, hasta la instalación de equipos de aire acondicionado.

Lo importante aquí no es sólo la inversión económica, sino el impacto que el apoyo a la educación de estos alumnos generará a futuro, para ellos y el resto del municipio, a la hora de dar a nuestros niños y jóvenes el ambiente propicio y las herramientas necesarias para seguir creciendo en su área profesional.

Como lo he dicho siempre, se trata de juntos buscar el cómo sí, construir un gobierno compartido; en este caso de compartir el compromiso con las escuelas y los alumnos de nuestro municipio, pues como decía el médico filósofo y escritor José Ingenieros “La escuela es un puente entre el hogar y la sociedad”.