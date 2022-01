El 2021 sin duda siguió siendo un año de romper esquemas y sacarnos de nuestra zona de confort para buscar soluciones a nuevos escenarios.

En su análisis anual, la revista Forbes estableció que “México afronta el nuevo año 2022 con múltiples frentes abiertos…”.

Uno de los principales retos a los que nos seguiremos enfrentando este año que comienza sin duda seguirá siendo en el rubro de salud. En cuanto al Covid-19 se refiere, a pesar de que México haya sido uno de los primeros países de América Latina en empezar con la vacunación, el índice de personas vacunadas a finales de 2021 apenas llega a 56% de dosis completas.

En nuestro estado ciudades como Delicias, que tienen mayor población, son las que no debemos bajar la guardia. Como ya lo dije antes, si todos nos comprometemos a seguir las medidas evitaremos más contagios.

En materia de política exterior, según datos de fuentes como El Economista, 2021 batió récords en materia migratoria; hubo más de 123,187 personas que solicitaron asilo en nuestro país y las detenciones de inmigrantes superaron las 228,115 personas en octubre.

A pesar de las opiniones encontradas sobre cómo tratar este asunto, sin ocasionar sufrimiento a todas estas personas que vienen huyendo de sus países natales como es el caso de Haití, este año debemos tratar de encontrar una solución para el tema. Pero, a mi muy particular punto de vista, tendríamos que estar buscando un programa factible y que verdaderamente vele por los intereses de los mexicanos, no como el actual y polémico “Quédate en México” que obliga a las personas que buscan refugio a permanecer en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos; programa que pareciera más bien tener un objetivo político y no necesariamente es benéfico para nuestra gente.

Igualmente hablando de política, pero ahora con enfoque nacional, uno de los panoramas con los que nos enfrentaremos será el ya constante choque entre el presidente Andrés Manuel y el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre todo a raíz del referéndum de revocación de mandato que empuja el inquilino de Palacio Nacional. Como ciudadanos, debemos cuidar que más instituciones autónomas como el INE no se vean envueltos en problemas económicos derivados de los recortes de presupuesto que se hacen a nivel federal, para que puedan seguir llevando a cabo ejercicios democráticos que nos sirven a todos los mexicanos.

Uno de los panoramas más complicados es el tema económico. Según análisis de economistas como Soraya Pérez nuestro país enfrenta bajos niveles de crecimiento y un aumento significativo en desigualdad. Los precios llegaron a su punto más alto en 20 años, alcanzando un 7.3 %, causado por “…un incremento histórico en la inflación, la disrupción en la cadena de suministro global del sector manufacturero y la ausencia de apoyos del gobierno [federal] a empresas y ciudadanos”.

Hoy que México se encuentra como uno de los países latinoamericanos con mayor nivel de rezago en recuperación económica, debemos incentivar la creación de más y mejores empleos y recuperar la confianza y atraer inversiones, que el año pasado tuvieron la caída anual más grande de las últimas dos décadas, disminuyendo un 15%.

Para México, el 2022 implicará una nueva ola de retos y, por el bien de todos, lo que nos compete es ver el panorama y estar preparados.





Maestro en Administración, diputado local del PAN y alcalde de Delicias