Usted, ¿ya sabe a cuál irle?

El día de ayer dieron inicio las giras de los y las contendientes a la Presidencia de la República del partido Morena, las siguientes elecciones representan un momento crucial para nuestro país, pues la ciudadanía podrá elegir a sus representantes en los diferentes niveles de gobierno, el futuro del país y de muchas personas estará en manos de quien logre captar el mayor voto de las y los mexicanos.

Dentro de este contexto debemos tener en cuenta la gran crisis por la que pasan los partidos políticos no sólo en nuestro país, sino, a nivel mundial. A nivel nacional el PRI y el PAN han dejado de ser relevantes en la agenda política de nuestro país, de aquí a 2024 a lo más que puedan aspirar son a generar alianzas descabelladas que a veces no se saben si suman o restan al capital político, como decimos comúnmente, van a tirar puras patadas de ahogado. Pero esta crisis no sólo les afecta a los partidos en los que menos confían las personas, Morena, el partido que actualmente lidera en nuestro país también se encuentra en un momento de fricción, pues la falta de procesos democráticos al interior del partido genera que las reglas no sean claras para todos y todas las contendientes, lo cual genera desconfianza entre la militancia.

Si bien, en el anterior proceso electoral Morena se consolidaba como un movimiento de esperanza y transformación, hoy en día queda duda si logrará la famosa 4T lo que tanto se nos prometió. La falta de un liderazgo al interior del partido y una estructura interna sólida ha llevado a que las luchas entre los diferentes grupos sean cada vez más frecuentes y notorias, dejando ver su debilidad como partido y generando duda entre los votantes sobre su capacidad para gobernar de manera efectiva. La transparencia al interior del partido es casi nula, es decir, está lejos de acatar los principios democráticos del partido, además, la militancia ya se ha dado cuenta que no existe la apertura, ni los instrumentos de participación al interior del partido que tanto se les prometieron.

Hoy en día el carisma y liderazgo de AMLO es el único pilar que mantiene un estilo y una línea que no ha dejado de atraer a simpatizantes, los programas sociales son una de las apuestas más fuertes del presente sexenio, no obstante, su debilidad en otras áreas puede jugar un papel importante mas no definitivo frente al desarrollo de la contienda electoral en puerta.

Sin duda alguna, hoy más que nunca nos debe interesar qué es lo que pasa dentro del partido Morena, pues los demás partidos no han salido del hoyo en el que se encuentran y las cosas no pintan a su favor, ni los dirigentes ceden, ni los militantes exigen, es por eso por lo que la ciudadanía en general que no simpatiza o forma parte de un partido político debemos tomar cartas en el asunto, informarnos y seguir de cerca lo que pasa durante todo el proceso electoral.





