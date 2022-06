Va x culpa de Alito

Por: Amín Anchondo

Aunque se trate de controlar con millones de pesos en campañas publicitarias como “Hay tiro en el 24”, es innegable la gran derrota que tuvo la alianza opositora de Va por México. En la Iglesia, en AA y en la vida en general, te piden primero que aceptes el problema y con eso inicia el proceso de sanación. Aquí debería ser igual, aceptar la derrota para con esto poder iniciar un proceso de reflexión y reconstrucción de una oposición. Pero si la soberbia gana, pues no hay forma de esperar un cambio.

Yo creo que la gente del PAN se siente avergonzada cuando los hacen defender a priistas ante la opinión pública, intentando exculparlos del pasado y tratando de reivindicar la imagen de un partido que desaparecerá antes de 2030. Pero además, si te piden decir que ganó la alianza en esta elección que acaba de suceder, está canijo defender lo indefendible y lo tienen que hacer para respetar las líneas narrativas que vienen desde el CEN. Pero pues qué pena.

Yo quisiera que hubiera una oposición fuerte, pero no le encuentro forma a cómo el PRIAN pueda atraer votos, cuando están hasta el tope de casos de corrupción y de figuras que no son socialmente aceptadas por su pasado. Mucho menos cuando el liderazgo del PRI y uno de los principales actores de la alianza es Alito Moreno.

Nadie puede decir que es una persona tonta o ignorante, pero su arrogancia, prepotencia, soberbia y convicciones hacen que se empiece a pudrir el futuro de Va x México. Si tienes tiempo, te invito a que busques en YouTube la entrevista que tuvo con Loret de Mola en Latinus. Es una verdadera vergüenza ver a un político tratar de evadir las respuestas de la forma que él lo hizo. Nunca pudo negar haber dicho la frase “a los periodistas hay que matarlos de hambre, no a balazos”, no pudo negar los audios que hablaban de lavado de dinero, etc. Pero además, no pudo aceptar una posible reflexión para dejar la presidencia del PRI y darle espacio a alguien que no tuviera sus problemas y hacer funcionar mejor a la oposición. Esa arrogancia y soberbia que se vio ahí, va a destruir el futuro del propio PAN.

Personalmente, creo que el 2024 está ganado por Morena. Pero me interesa que exista una oposición legítima y con ideales que defienda y genere contrapesos a la persona que gane la futura presidencia de México. Pensemos en generar liderazgos locales que mantengan el Congreso con contrapesos, porque al paso que vamos van a arrasar con todo y Congreso. Pero defendiendo lo indefendible, no van a convencer a nadie. Absolutamente a nadie. La ciudadanía está en una orfandad política porque no hay ni para dónde voltear y esto genera apatía. La esperanza se está perdiendo y esto tumba la credibilidad de lo poco construido.

En verdad, ¿no le cabe en la cabeza a los dirigentes de los partidos, que las cosas no van bien? ¿La soberbia los cegara? o ¿No les importa el futuro del país, pero sí su futuro personal?

Si sólo aplaudimos, no construimos. Si no señalamos, no avanzamos.