Vacío de poder y más desestabilización en Haití tras el asesinato de su presidente

El miércoles de esta semana a la 1 de la madrugada asesinaron al presidente Jovenel Moïse, generando un vacío de poder y un caos notable en el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. Lo que le faltaba a Haití, después de un año terrible por el Covid, varios huracanes y un enorme aumento de la delincuencia, era que asesinaran a Moïse, a pocos meses de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo 26 de septiembre. Un magnicidio así, incluso para Haití, es extremadamente preocupante.

Jovenel Moïse ganó las elecciones en 2015 con el 55% de los votos. La lista de promesas que hizo para ganar esos comicios no cabe en este breve análisis, y su incumplimiento es igual de extenso. La misma ilusión que movilizó a la población haitiana para votarle se fue convirtiendo en hartazgo y desesperación con el paso de los años.

En febrero de este año el presidente denunció que se estaba orquestando un golpe de Estado, manifestando al diario español El País que “El golpe de Estado no es un hecho puntual, sino una secuencia de acciones. Hasta ahora los gobiernos eran títeres de los grupos económicos, pero esto hoy no sucede y nuestras decisiones sientan muy mal a quienes se sienten poderosos e intocables. Un pequeño grupo de oligarcas está detrás del golpe y quiere apoderarse del país”. No se ha podido comprobar en estas pocas horas desde su asesinato si esas palabras fueron un prefacio del magnicidio, ante la acusación a algún grupo económico con poder global, pero es evidente que las condiciones del país destilaban un ambiente de inestabilidad galopante.

La violencia estaba aumentando en Haití como hacía tiempo no se conocía en el país caribeño. El pasado mes de junio 8,500 mujeres y niños tuvieron que abandonar sus casas en Puerto Príncipe ante la violencia generada por grupos de delincuentes. Más de 14,000 personas vivieron la misma situación en los últimos 9 meses, según Naciones Unidas. Esos grupos armados son la ley en muchos barrios de la capital; algunas fuentes como Euronews afirman que controlan el 60% del territorio del país. Y el problema se complicaba todavía más ante las acusaciones de grupos organizados de vecinos, y de organizaciones locales de derechos humanos (como la Fundación Je Klere, y la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos) que acusaban al presidente Moïse de gran tolerancia ante esta situación, incluso de tener una relación cordial con algunas de esas bandas delictivas. Unicef Haití llegó a comparar los daños sufridos en el país con los que puede dejar una guerra de guerrillas. Han llegado a atacar comisarías y a opositores de Moïse sin temor a represalias, porque nunca llegaron.

El vacío de poder que reina en estos momentos en Haití hace que la incertidumbre sea la protagonista indiscutible. Y podemos decir que viene desde hace más de un año, el tiempo que Moïse llevaba gobernando por decreto, con la autoprolongación de su cargo desde febrero por un año más, ante todo tipo de acusaciones hechas por la oposición. Se supone que Moïse nombró un primer ministro después de la renuncia de Joseph Jouthe el pasado abril, pero ni siquiera fue ratificado, por lo que la lucha por el poder será encarnizada en estas semanas.

La región se puede ver afectada por esta situación y la comunidad internacional deberá tomar cartas en el asunto, apoyando al país caribeño en todos los esfuerzos locales para no caer en un caos mayor.