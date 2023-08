¿Vale la pena volverse loco?

¿Les ha pasado que están discutiendo sobre un tema político y las pláticas no tienen fin, porque cuando estás discutiendo economía, sacan el tema de salud y cuando se está llegando a un punto se van al tema de seguridad pública, etc?

Estas discusiones, son cada vez más comunes entre familiares y amistades debido a la cercanía que tenemos con las elecciones presidenciales. Pero lo que no es común, es que cada vez es más complicado valorar a un gobierno porque ahora, gracias a las redes sociales, todas las personas somos, supuestamente, expertas en todos los temas. Además, aunque el general de los temas vayan por buen camino, si uno no va bien, se evalúa mal todo.

La polarización que creó en este país Andres Manuel, será el cuervo que le comerá los ojos. Este conflicto social hace que solo existan dos bandos y donde no se puede reconocer algo positivo del otro. Por lo tanto, o está todo bien o está todo mal. El pensar de esa forma a ningún gobierno le conviene porque es imposible que todo vaya de maravilla y siempre habrá un problema que atender. Pero AMLO se puso la soga al cuello. La paradoja es que aún tiene más del 55% de aprobación.

El punto es que las cosas no deberían ser así. Somos seres racionales que tenemos la capacidad e inteligencia para valorar cada rubro de un gobierno. Podemos estar de acuerdo con la política económica y en desacuerdo con la educativa. Señalar las omisiones en temas de salud pero aplaudir los resultados de los programas sociales. Ver que la estrategia de seguridad podría ir mucho mejor, pero aplaudir lo que hemos avanzado en materia laboral, etc. Todos estos son solo ejemplos pero debería ser la forma de analizar la política. El hecho de decir que todo lo que hace la 4T está mal, o que los gobiernos pasados del PRI y PAN fueron una basura, solo nos hace avanzar más lento como país.

Si logramos dar ese pasito en nuestros análisis diarios, vamos a empezar a avanzar más rápido hacia los objetivos de nuestra sociedad. Pero para esto se necesitan locos que se quieran aventar estas discusiones eternas y empezar a mandar estos mensajes. Necesitamos personas que debatan hasta posiblemente perder el juicio en una sociedad polarizada.

Hoy en día resulta que ser de centro y ser sensato al evaluar un gobierno, es convertirte en la persona rara que se atreve a ello. Te odian los unos y los otros porque no estás polarizado. Pero de verdad que se necesitan más voluntarios para afrontar esta locura y poder construir sobre lo construido. No caigamos en los discursos vacíos que solo nos harán llevar nuestro espectro político a los extremos, los cuales siempre han traído perjuicios a los países que han llegado a ellos. Para esto es necesario que en nuestras pláticas políticas tengamos más datos y menos memes. Aprender a identificar las noticias falsas y revertirlas con información sustentada. Mejoremos un poco más nuestras conversaciones aunque esto nos quite unas horas de investigación sobre ciertos temas y nos haga sentir como locos en un mundo de polarización. Vale la pena.