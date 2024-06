Valoremos lo importante

En mi columna anterior señalé que mi respeto por Xóchitl había crecido cuando felicitó a Claudia, cuando exhibió a Marko Cortés por su altanería, pero sobre todo, cuando pidió apoyar a Sheinbaum para que le vaya bien en su gobierno. Esto habla de una demócrata y de una persona con los valores que yo comparto. En política se gana y se pierde, pero lo importante es que al país le vaya bien. Solo un loco podría estar pensando en cómo hacer tropezar a un gobierno. Lo feo es que estamos llenos de esos locos.





Por eso quise titular así esta columna. Tenemos que valorar lo importante, lo cual no son las formas, sino el fondo de las cosas. En política, en el trabajo, en la familia, etc.; lo importante es qué hay en cada persona, de qué está hecho el ser humano con el que te estás relacionando. Me refiero a la esencia, a los valores que construyen a las personas y que, por ende, definen su actuar. Muchos podrán proponer o ser buenísimos para los discursos, pero a la hora de la hora sacan el cobre y descubrimos el fondo de ellos. Por eso hay que fijarnos en los detalles que nos describen a las personas que nos van a gobernar.





A mí me sorprendió mucho cuando empecé a escuchar comentarios como: “Yo creo que Andrés Manuel es honesto, pero su gobierno está todo mal”, “Corral es honesto, pero no me gustaron sus formas”, etc. Esto refleja mucho de la sociedad en la que actualmente convivimos. Dejamos de darle importancia a lo importante y nos dejamos llevar por comentarios estériles publicitarios que nos hacen enfocarnos en cosas realmente irrelevantes. Toda la vida pedimos a gritos gobernantes honestos y cuando los hemos tenido, no los valoramos con tal importancia.





Lo mismo pasa con la profesionalización del servicio público. Siempre hemos pedido que personas capacitadas estén al mando de las administraciones gubernamentales, pero seguimos votando por personas que no tienen la más mínima idea de cómo administrar un gobierno. A la hora de la hora, nos fijamos en banalidades y no en el expertise que ofrecen. Un ejemplo son los perfiles que presentó Claudia para su gabinete esta semana. Yo creo que se sacó un 10 con estas primeras propuestas. Son las personas más capacitadas, con experiencia en las instituciones más importantes del mundo y que saben de política sin haber estado involucradas de lleno en partidos. De la Fuente, con experiencia en la ONU y exrector de la UNAM, Bárcenas viene de dirigir la CEPAL y la SRE, Berdegué como subdirector de la FAO, etc. Puse solo unos ejemplos, pero con esto se puede hablar de que no hay mexicanos con mayor experiencia en esos rubros. Ojalá todo el gabinete siga conformándose en esa tónica. Yo tengo mucha fe en lo que viene por cómo va.





Aun con todo esto, hay personas empeñadas en desprestigiar cualquier acto y eso es lo que no debemos permitir. Es importante que comencemos un proceso de unidad como país y que nos fijemos en lo esencial. Dejemos a un lado el ego y las falsas creencias en las que nos envolvieron muchos comunicadores vendidos y apoyemos ahora que las cosas van agarrando buen camino.





Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas. Empresario.

aminanchondo@gmail.com