Vámonos a El Paso

Después de permanecer cerrado el paso de mexicanos a Estados Unidos por automóvil por más de 18 meses, van a reabrir el cruce “al otro lado”, como se dice, a partir del 8 de noviembre próximo.

Van a pedir el comprobante de que el pasajero ha recibido sus dos vacunas, adicionalmente a la visa. Sin embargo, durante todo este tiempo sí permitieron el cruce por avión, que al principio no tenía ninguna restricción y posteriormente pidieron que el pasajero llevara la prueba del Covid negativa, cuando mucho tres días antes del vuelo. ¿Por qué la diferencia de en avión sí, por carro no? Sólo ellos lo saben.

El cruce entre El Paso y Ciudad Juárez, dos ciudades que tienen un gran intercambio comercial, médico, familiar, financiero y estudiantil. Diariamente cruzan miles de personas de un lado al otro a realizar actividades de muy diversa índole, pero me voy a concentrar en dos de ellas: la comercial y la familiar.

Siendo dos ciudades muy dinámicas, el intercambio comercial se daba con la frontera abierta, tanto de Juarez a El Paso como a la inversa. Mucha gente cruzaba no sólo de Juárez, sino de la ciudad de Chihuahua, Delicias, Parral, Cuauhtémoc, Torreón, etc. a hacer compras de ropa, calzado, medicinas, artículos de limpieza personal, etc. Con el cierre de la frontera se provocó que muchos negocios comerciales de El Paso cerraran sus puertas definitivamente, incluyendo grandes negocios de cadenas nacionales, pero que al bajar sus ventas en más del 50% y no ver para cuándo volverían a abrir la frontera, prefirieron cerrar, en Estados Unidos simplemente se le da las gracias al personal y se cierran las puertas. Va a llevar un buen rato volver a la normalidad, si es que se regresa, aunque hay negocios que no se dejaron dormir y le metieron mucha tecnología a la venta por internet, tanto en Estados Unidos como en México, por lo que el comercio ya no volverá a ser el mismo, ya que hay gente que ya le agarró el gusto a la compra por internet, pues hay plataformas que dan un estupendo servicio.

También cruzaba mucha gente de El Paso para Juárez, a comprar los productos que les salían más baratos acá, como son muchos comestibles, a veces la gasolina, los restaurantes, los médicos dentistas y oculistas, sobre todo los hospitales, acabados para la construcción, etc.

Ojalá que todas estas empresas, de ambos lados, recuperen sus pérdidas pronto, por el bien de todos.

Principalmente en El Paso hay muchas familias que tienen familiares de Juárez, que cruzaban de aquí para allá a visitarlos y convivir, sobre todo los fines de semana. A veces algún familiar enfermaba y con el puente cerrado no podían visitarlos y sólo podían tener noticias de su pariente. Hubo casos de fallecimientos en ambos lados, que no pudieron acompañar a sus familiares. No hubo manera de despedirse de sus seres queridos.

La frontera Juárez-El Paso y la Tijuana-San Diego son las más grandes de todas, por lo que sí resintieron este cierre tan prolongado; esperemos que vuelva a la normalidad.





¡Vámonos para El Paso!