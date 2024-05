En los últimos meses, en diversas reuniones formales e informales, redes sociales, reuniones de equipos de campaña, despedidas en mensajes de whatsapp, en pláticas de café, la frase que más se escucha y se escribe, según sea el caso, es “vamos a ganar”.





Por supuesto que coincido con dicha frase, la comparto y estoy convencida de que no es hueca, que tiene un profundo mensaje de unión, que quienes la usamos, estamos realmente convencidos de que el próximo 2 de junio, el escenario será de triunfo para las y los candidatos de la coalición “fuerza y corazón por México”; pero quiero detenerme para hacer una reflexión sobre la misma.





Inicio comentando que el “vamos” es un llamado a la acción y el partido en el que milito y del cual me siento profundamente orgullosa, en su escencia nos llama a las y los ciudadanos a la acción por México, desde cualquier trinchera, ya sea participando activamente en la política, como empresario, académico, estudiante, padre o madre de familia, deportista o simplemente como ciudadano común informado, que defiende la democracia, la propiedad privada, las libertades.





Así que, debemos entender el vamos, como ese llamado a la acción para ganar, desde recorrer las calles, pegar engomados, colocar lonas, preparar y dar discursos, coordinar una campaña, ser brigadista, ser representante de casilla o representante general, o bien organizador de eventos de campaña, ser y actuar con entusiasmo por un México sin miedo y por un país que sin ya no puede esperar más y que merece más.





La acción lleva consigo un propósito, el cual debe estar guiado por una genuina intención, misma que debe nacer del más profundo compromiso y en este caso, se trata de nuestra nación, de nuestra querida Patria, por ello, el vamos a ganar no debe nacer de reflejos involuntarios, si no de una verdadera intención de realizar todas aquellas acciones que abonen al gran propósito, ganar para México.





Al panismo, al priísmo, al perredismo y sobre todo a la sociedad chihuahuense, les digo, ninguna acción que realicen con la verdadera intención de abonar en la defensa de la democracia, de un gobierno humanista, mejor administrado, con oportunidades para todas y todos, nunca sobra, los invito a seguir en acción, a no dejar de luchar, a que no nos ganen los números falsos, a que no nos derrote la apatía, porque estoy segura que, vamos a ganar.





Termino con una frase de Doña Blanca Magrassi y de Don Luis Álvarez, que he hecho mía: “Si no es ahora ¿cuándo?, y sino somos nosotros ¿quiénes?, llego el momento de defender a México, no habra un mañana, no habrá un despúes. Somos Acción por México. Seguimos