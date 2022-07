Vamos por la autosuficiencia energética y alimentaria

Por Heidi Segovia

Sin maíz no hay país: Andrés Manuel López Obrador

Los trabajos de los pueblos encaminados en rumbos llevan a un objetivo bien logrado.

México tiene objetivos claros, lograr la autosuficiencia energética y alimentaria, con los cuales se suma a los esfuerzos de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial y al cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como tener un ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar.

La agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible pretende que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino mejorando la vida de todos. Sin dejar a nadie atrás con los objetivos: 2 “Cero hambre”, Objetivo 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” y Objetivo 13 “Consumo y protección sostenible”.

La planeación estratégica económica de nuestro país parte de la visión de producir lo que consumimos. Consumimos gasolinas y diésel vamos a producirlos, consumimos alimentos vamos a producirlos. Para ello se ha invertido en las refinerías y en las plantas de fertilizantes de Pemex.

Ya tenemos en rehabilitación las refinerías abandonadas como lo es la Olmeca y Dos Bocas, y ya compramos la refinería Deer Park.

México tiene que producir el maíz, el frijol, el arroz, el trigo, el ganado y con ello la leche y la carne. En los gobiernos neoliberales se compraba lo que consumíamos pero ésta no es la mejor estrategia, para mantener economía. Nos venden caro y compramos caro, no esa no es la solución, tenemos recursos naturales que nos permitirán en un corto plazo un mejor nivel de vida.

Las plantas de fertilizantes de nuestro país fueron adquiridas a muy alto precio y además están en mal estado, por ello se están reconstruyendo y el fertilizante se está entregando a los productores de menos recursos, son fertilizantes gratuitos y también se está permitiendo que las empresas produzcan fertilizantes. Uno de los acuerdos de la visita de nuestro Presidente a los Estados Unidos es que nos van a vender fertilizantes a buen precio.

Tenemos que estar preparados para atender las adversidades externas como lo es en este momento la guerra entre Rusia y Ucrania, gracias a nuestra autosuficiencia energética tenemos una inflación de 8 por ciento.

Actualmente desde el gobierno federal se está operando el programa Sembrando Vida, el cual busca rescatar al campo, regenerar el tejido social, reactivar la economía y atender la degradación ambiental.

En el estado de Chihuahua tenemos 20 mil sembradores y sembradoras, tan sólo en el municipio de Guadalupe y Calvo tenemos 3,936 sembradores y se están cultivando 9 mil 840 hectáreas.

Si decidiéramos tener huertos urbanos abatiríamos mucho el hambre. Sólo se requiere semilla, tierra, agua y sembradoras y sembradores con mucha voluntad.

La visión del Gobierno de México es no continuar con la política neoliberal de comprar afuera lo que se consume en el país, nosotros tenemos que producir porque eso nos da independencia y tranquilidad.

¡Me siento orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas!