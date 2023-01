Vamos por un nuevo comienzo

Por: Brenda Ríos

En esta columna quiero platicarles de un tema que hemos presenciado en los últimos días y semanas y que, como tal ha causado una gran polémica dentro de la disputa por la candidatura a la Presidencia en 2024.

Los constantes ataques a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum han tratado de desmeritar su proceso hacia 2024; sin embargo, y a pesar de esta campaña de desprestigio se siente el entusiasmo por la posibilidad de que una mujer sea Presidenta y aquí lo interesante no es sólo porque sea mujer, además de eso Claudia está preparada intelectualmente: conoce el mundo, estudió en el extranjero, ha aplicado políticas en Ciudad de México de primer nivel, es Licenciada en Física con maestría y doctorado por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ,Doctorada en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Estados Unidos), investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, formó parte del Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático de la ONU que ganó el Nobel de la Paz en 2007 y fue secretaria de Medio Ambiente en CDMX.

La mayoría de sus estudios los realizó en temas ambientales y ustedes saben que yo creo que el mundo y las decisiones tiene que ser tomadas muchas veces desde el punto de vista ambiental y global y que me gusta ser congruente con mis decisiones y su perfil ambientalista entre otras cosas empataron con mis ideales y al conocerla más de cerca he decidido darme a la tarea de apoyar para darla a conocer en sectores que aún no llega en el estado y con esto quiero aclarar que no demérito de ninguna manera el trabajo que están haciendo en los partidos o cualquier grupo, por el contrario eso es algo que se tiene que respetar. Yo milité en un partido por casi 20 años (yo sé lo que es eso), pero también creo firmemente que se necesitas más conocimiento sobre Claudia Sheinbaum en el estado y así poder sumar y sumar y al final por encima de todo sumar por este hermoso estado que está muy olvidado y que no tiene obra, gestión, ni ganas con el actual gobierno, donde tampoco se vislumbran buenos años para los chihuahuenses.

En este punto sí quiero señalar la poca capacidad del gobierno estatal que a lo único que se han dedicado es a quejarse y decir en medios de comunicación durante todo el mes de diciembre (vías secretarios, porque a la gobernadora no la hemos visto en semanas en agenda pública) que será un año muy difícil etc., etc.,, en fin de ahí la impotencia de ciudadanas como yo de buscar opciones.

Siempre he creído que una de mis responsabilidades como ciudadana es conocer a quienes podrían estar al frente de nuestro país, manejando y tejiendo la historia de México, por lo que, dentro de mis investigaciones para conocer a la mandataria capitalina, veo la fuerza femenina suficiente para unas dignas elecciones presidenciales.

En el estado, es notorio que ha despertado la atención de los chihuahuenses, sobre todo de quienes han perdido la esperanza de las pasadas administraciones; he cruzado palabra con campesinos, maestros, representantes populares, empresarios de todos los colores y todas las impresiones que tienen hacía Claudia es del impacto y los alcances de su gobierno en la capital del país, en pro de los mexicanos y la cercanía y apertura que no solo tiene con todo el pueblo, por otro lado también con el sector empresarial, quienes ya han mostrado su apoyo públicamente hacia ella en todo el país

Si bien ya lo he mencionado, creo que ha México le faltan más mujeres con convicciones e ideales, mujeres de lucha y Claudia ha tenido una trayectoria de fuerza desde su etapa de estudiante en la UNAM, su preparación como científica, mujer medioambientalista y su experiencia de gobierno al tener éxito en una de las ciudades más grandes del mundo.

Sumándole los méritos intachables de la doctora en no tener ni una sola mancha de corrupción y por el contrario destacar por combatir ese flagelo, la convierte y me atrevo a decirlo, en la preferida de la mayoría de los mexicanos.

Debemos dejar a un lado el ataque político y ver más allá de los intereses y de las convicciones de quienes pretenden estar al frente de nuestro país, sin partidos, sin colores, simplemente no demeritar el trabajo y el perfil de mujeres congruentes como Claudia, que tienen las ganas y la oportunidad de gestionar por Chihuahua y por el país.