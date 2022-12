Vas bien López, vas bien.

Cada día que pasa, cada semana, el presidente López se descara más de quien es verdaderamente, un lobo con piel de cordero, que engañó a 30 millones de mexicanos para que votaran por él en el 2018 y hoy se encuentran entre desilusionados, preocupados y muy molestos, ante tanta mentira, engaño y perversión en un presidente que actúa como dictador que sólo ve lo que él quiere ver y no la realidad.

Vas bien López, porque cada día que pasa desilusionas a más y más gente, ante todos los abusos que quieres cometer o que logras cometer, en algunos casos.

Ante la manifestación de ciudadanos libres más grande de que se tenga memoria, sin acarrear gente ni pagarles nada por acudir a la marcha el 13 de noviembre, ni tan siquiera una torta y su refresco, comparada con la marcha convocada por el presidente López, para apoyarse a sí mismo, con acarreados de todos el país, pagándoles hospedaje, comidas y además de un bono en efectivo y al que no fue, vino de inmediato el castigo, en algunos casos el despido inmediato, como sucedió con los directores de 27 directores de tecnológicos regionales, incluyendo al de Chihuahua, pero lo más grave es su plan B, que es un asalto en despoblado, para modificar al INE y poder él controlar las elecciones , que sabe que ya las tiene perdidas ante tanta tontería que ha cometido el lobo con piel de cordero.

En la Cámara de Diputados aprobaron con su mayoría, la reforma del INE, un mamotreto de 370 páginas, que obviamente no leyeron y que fueron descubiertos de muchas pifias inconstitucionales, que hasta el mismo presidente tuvo que reconocer, muy a su pesar, pero al ser descubierto tuvo que echarles la culpa a unos “duendes” que hicieron esos cambios que no iban en lo que él mandó, dijo. Ahora va a mandar su plan C, porque el hombre no quiere dejar el gobierno y para ello necesita cambiar al INE, para ganar a la mala.





¿Cuándo se había visto que el ganador de todas las elecciones, reconocidas por la autoridad electoral, fuera el que pidiera el cambio en las reglas con las que ganó y cambiar a los árbitros?

Esperemos que no pasen en el Congreso todos estos cambios.

El otro desvarío de esta semana es el asilo que intentó darle al presidente golpista del Perú, Pedro Castillo, quien quiso darse un autogolpe de Estado, disolviendo el Congreso, pero nada que el Congreso del Perú, al que destituyó, ordenó detener al presidente golpista y lo mandó a la cárcel, la policía y el ejército no lo dejaron llegar a la embajada de México en Lima, para de ahí con salvoconducto poder escapar de su país.

Violando la máxima de Benito Juárez, de no intervención de otros países en la libertad e independencia soberanas de los países. “El respeto al derecho ajeno es la paz”, dijo Benito Juárez, a quien el presidente López dice admirar tanto.

No sólo se metió en la política interna del Perú, abierta y descaradamente, diciendo a base de mentiras que los intereses neoliberales lo habían ido presionando, hasta que tronó Castillo. Ahora resulta que no quiere López reconocer a la nueva presidenta del Perú y casi quiere romper relaciones, porque no le dejaron rescatar, no a su amigo, porque no lo es, sino a su compañero de ideología comunista.

Pobre Perú, lleva cinco presidentes en cinco años.

Vas bien López, vas bien.