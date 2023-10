Vecinos incómodos 

A continuación, les presento una historia que muy probablemente se repita de una u otra manera en muchas zonas dentro de nuestra ciudad, principalmente por el crecimiento urbano desordenado y sin control. Hace ya muchos años tuvimos la oportunidad de adquirir una casa a crédito cerca de una de las avenidas principales de la ciudad, más bien, a una cuadra de esa avenida. En ese gran conjunto de manzanas, sobre la avenida, ya existía un establecimiento comercial, una agencia de autos. A un lado, un arroyo donde habitaban muchas familias de bajos recursos, que con la construcción de la avenida de La Cantera migraron a otros lados. En aquel momento nos dimos cuenta, nunca nos avisaron, que se construiría un hotel. Los rumores decían que sería de los llamados “hoteles de paso”. Acudimos al Municipio y, afortunadamente, sí era un hotel, pero no de los de esa reputación. Éste se construiría al lado del único establecimiento comercial. En la esquina había un gran terreno donde se decía que se construiría una plaza comercial. Y a espaldas de esa plaza comercial había otro gran terreno que correspondía al “parque” de la colonia, donde existía una cancha de futbol. Poco a poco se fue poblando la colonia, Se construyó la plaza comercial y en el terreno del parque, el Municipio, en aquella época dio permiso para la construcción de un centro deportivo en parte del “parque”, que después se “vendió” a un particular quien adaptó en un lugar de eventos y que hoy es un lugar de eventos, pero con mayor necesidad de estacionamiento. Al lado, nuevamente, el Municipio vendió otra parte del “parque” a la plaza comercial para estacionamiento. Otra parte más la cedió a una dependencia de gobierno, quedando, lo que sería el parque de la colonia en una pequeña porción que aún sobrevive. Lo que era una colonia “tranquila” y familiar en su entorno, está siendo estrangulada por la voracidad de los negocios adyacentes a las vías principales. Estacionamientos en cocheras, ruidos en la noche, basura en la parte de atrás de los establecimientos comerciales, etc. Que, por cierto, los establecimientos en la mayoría de los días descuidan su parte trasera porque no se ve, convirtiéndose en los vecinos que no les interesa la colonia, ni sus habitantes. Casos como la parte trasera del hotel, o la parte trasera del establecimiento comercial de autos, cuya historia viene de que atrás de la agencia existía una pequeña calle intermedia y un pequeño parque con una cancha de basquetbol. Otra vez el Municipio “vendió” la calle y el pequeño parque, con un convenio donde la agencia se comprometía a respetar los espacios de estacionamiento, la limpieza, pintura y mantenimiento. A más de treinta años de ese acuerdo, a la fecha, ni limpieza, ni pintura, ni respeto por los espacios de estacionamiento y por el descuido se convierte en banqueta de baño público y por la noche estacionamiento amoroso.

Como esta historia, hay decenas en nuestra ciudad. Desde arriba de un avión llegando o saliendo se observa las muy pocas áreas verdes de decenas de parques que fueron “vendidas” por el Municipio en diferentes épocas. Así, podemos ver la historia de los vecinos comerciantes que no les interesa en lo más mínimo los colonos de la zona. El último incidente de esa voracidad está en el intento de la plaza comercial por construir en la parte trasera y cerrar un carril de la calle, donde los vecinos constantemente tienen problemas de autos estacionados frente a sus cocheras, doble fila, banquetas sucias, etc. Afortunadamente por acción de los vecinos y las dependencias encargadas, se detuvo el intento, la plaza comercial dejó una zanja abierta sin pavimento y ahora resulta que están “peleando” jurídicamente comerse el carril de la calle. Recordemos que las colonias son de familias, que aun con la voracidad de los negocios, los que viven día a día, son familias y no sólo horarios de negocios. Como ciudadanos de las colonias defendamos el derecho que adquirimos cuando se formaron las colonias, con un ambiente familiar y tranquilo.