¿Vecinos ruidosos? ¡Ley de Armonía Vecinal!

Por Eduardo Barbosa Sáenz

Cada quien, dentro de las paredes de su casa puede hacer lo que le plazca, siempre y cuando todo sea legal; pero cuando lo que cada quien decide hacer en su propiedad privada empieza a transgredir la armonía y a molestar sobremanera a quienes están a nuestro alrededor, es cuando esas acciones deben de regularse. Ahora imaginemos aquellas personas que gustan de hacer ruido excesivo a altas horas de la noche y la madrugada, en los patios, ya sea por música, fiestas, peleas, perros, entre otros sonidos que llegan a interrumpir la armonía y tranquilidad de las familias contiguas, irrumpiendo el sueño o el descanso que toda persona tiene derecho.

No discuto que quienes incurren en estos comportamientos tienen derecho a hacer lo que quieran en sus propiedades, pero no deben de olvidarse del derecho del otro; no se trata de ser tolerante cuando quien actúa de esa manera no piensa en la tolerancia tampoco. En pocas palabras, es una cuestión de empatía por común acuerdo, por sentido común y educación para vivir en armonía. Así como hay cosas que me molestan, hay otras que molestan a los demás, principio básico de convivencia que siempre se olvida al momento de hacer una fiesta en un patio trasero que se alarga a altas horas de la madrugada.

Para todo esto está pendiente el legislar a favor de la armonía vecinal, para regular y establecer reglamentos que detallen los aspectos de infracciones y sanciones, así como excepciones y situaciones. Soy consciente de la existencia de los reglamentos locales de “Bando de Policía y Gobierno” que en cada demarcación municipal se tiene y es con lo que se basan los elementos de seguridad pública para tipificar las infracciones y conocer su ámbito de competencia, pero falta un complemento que garantice la armonía para la buena vecindad.

Es inherente la actitud de cada persona a la sana convivencia y a las relaciones armoniosas en sus hogares y propiedades, pero cuando la voluntad no es suficiente y existen personas que desean hacer su “santa voluntad”, es donde es necesario contar con definiciones jurídicas, más allá de la intermediación entre partes afectadas por parte de elementos se seguridad pública, porque es un hecho de que las palabras de momento se aceptan pero las acciones negativas en el mediano y largo plazo se replican y se incurre otra vez.

Más que un llamado al 911 para solicitar apoyo cuando una situación se sale de control por exceso de ruido, sería importante trabajar en alguna ley que ya defina y estipule lo que se puede hacer y lo que no, para fortalecer la armonía vecinal, desde mantener limpias nuestras propiedades, tener la música en volumen moderado para ser escuchada por quienes tienen el deseo de reproducirla, hasta regular las fiestas y el ruido que generan en la noche y madrugada.

Repito, cada quien en su propiedad puede hacer lo que mejor le plazca, pero también nuevamente hago énfasis que lo anterior es siempre y cuando no se afecte a terceros, como sucede precisamente con el ruido, que perturba a quienes están alrededor de donde se emite.

El trabajar en una ley que aborde lo anterior es importante. Sé que se pueden pisar callos y causar molestia a quienes de forma recurrente hacen este tipo acciones, pero siempre se debe de privilegiar el interés colectivo sobre el personal, lo cual da pie a sentar mayormente las bases para la armonía vecinal regulada por leyes más que por reglamentos. Esperemos que alguien recabe la inquietud y trabaje al respecto para que dentro de poco se tenga una ley que garantice una adecuada convivencia entre vecinos, al identificar disposiciones, infracciones y sanciones ante comportamientos no adecuados que atenten contra la armonía y contra las sanas relaciones entre vecinos que permiten vivir tranquilamente.