Veleros y aviones

Hay dos grandes diferencias entre los veleros y los aviones. Los primeros están hechos para navegar por el agua, los aviones para volar. La otra distinción está en que los barcos llevan los mástiles hacia arriba del casco, y la quilla hacia abajo, metida en el agua; los aviones, por lo contrario, llevan sus alas en posición horizontal es decir hacia los lados. De hecho, si un piloto mantuviera su avión demasiado tiempo colocando sus alas una hacia arriba y la otra hacia abajo se estrellaría contra el suelo, pues lo que le permite volar son las áreas de sustentación (alas) consiguiendo que el aire que atraviesa se deslice hacia abajo.

Aclaración necesaria: Soy ignorante en los asuntos de política y, aunque conozco bien sus principios, desconozco ese complicado mundo donde confluyen miles de factores, relaciones y acuerdos para poder trabajar en busca del bien común.

Desafortunadamente, en todas partes, y siempre, se han dado corruptelas en ese ambiente donde hay asuntos visibles y otros ocultos, donde manan las promesas y los datos falsos sin interrupción como en los manantiales perennes; donde hay temas ocultos, buenas intenciones y perversidades; donde —como leemos en Hamlet, de Shakespeare—: “Algo huele a podrido en el reino de Dinamarca”. ¡Qué terriblemente difícil es gobernar hoy en día!

¿Y todo esto qué tiene que ver con los veleros y los aviones? Anoche pensaba que la política debe estar equilibrada para poder mantener una postura sana. Me explicaré dejando bien claro que esto no es más que una simple opinión personal y no, como arriba digo, la de un experto en cuestiones políticas.

Si el ala izquierda se mantiene arriba argumentando que la dirección del Estado —o mejor dicho del gobernante— debe enfocarse en la atención de los pobres y desvalidos, descuidando a quienes tienen la capacidad de crear y mantener las fuentes de trabajo, el avión caerá de forma necesaria. De igual forma, si las decisiones de los que dirigen el país se centraran en favorecer a los que tienen más medios (económicos, culturales, técnicos, etc.) descuidando a las clases económicas menos favorecidas, el resultado sería el mismo como lo demuestra la historia de las revoluciones en todo el mundo.

Ahora bien, aunque en la aeronáutica se han elaborado todo tipo de modelos, podemos ver que todos los aeroplanos tienen sus alas del mismo tamaño, lo cual tiene mucha lógica, así se puede conseguir el control necesario.

En estos días he podido escuchar al padre Ernesto María Caro, hablando sobre la participación de los creyentes en los temas de la “polis”, es decir “ciudad”, en griego, de donde procede la palabra política. Aquí hago una invitación para poder recordar, o aclarar —según sea necesario— unos principios fundamentales en un aspecto de nuestras vidas donde no se vale “ver los toros desde la barrera. www.youtube.com/watch?v=WuHQVHndgCQ. Somos mexicanos ¿Somos cristianos?





