Una definición de verdad absoluta; nos dice que es aquella que no admite debates o cuestionamientos, son hechos o circunstancias que son y que, por tanto, debemos aceptar.

Además, es igual para todas las épocas de la historia y las culturas, la verdad absoluta, se relaciona directamente con la naturaleza o fenómenos invariables/inalterables y se aleja de conceptos o afirmaciones religiosas o políticas.

En definitiva, una verdad absoluta es una afirmación/circunstancia irrefutable, incuestionable e irrebatible porque nadie la puede contradecir, no tiene puntos medios, y no obedece a restricciones.

Algunos ejemplos de verdad absoluta son;

Todos morimos, la muerte es la primera gran verdad absoluta, y es el cese de las funciones vitales, es una certeza incuestionable, ante la cual, las diferentes culturas han creado todo tipo de creencias para intentar explicar algo que no comprendemos y que nos genera angustia.

La tierra gira alrededor del sol, Durante mucho tiempo se pensó que era el sol el que giraba alrededor de la tierra, sin embargo, durante el renacimiento, Copérnico y Galileo Galilei, demostraron que era al revés, pero ahora sabemos, que es la tierra quien gira alrededor del astro, y eso no se puede cambiar, aunque se desee.

Todos nacemos de la relación entre un hombre y una mujer, Lo pongan como lo pongan, independientemente de nuestra orientación sexual, se necesita un óvulo y un espermatozoide para poder generar una vida humana, y eso, no cambia.

Existen también, otros tipos de verdades, como la relativa, que es lo opuesto a la verdad absoluta, esta es la noción que establece que la verdad absoluta, no existe, es decir, lo que puede ser verdad para una persona, para la otra no lo es, por lo tanto, es una afirmación que no podemos dar como verdadera de forma permanente, ya que, se puede refutar, obedece más a un punto de vista, se vincula a una cultura y a una época concreta.

Otra verdad, es la tan llevada Posverdad, este concepto, es relativamente moderno, y tiene su origen en el neologismo inglés, post-truth, que significa, “después de la verdad”, así, la posverdad se suele definir como una afirmación que hace alusión a hechos poco creíbles o como “una verdad”, que puede influenciar en la creación de una opinión y que se fundamenta en lo sentimental, en definitiva la posverdad es una verdad distorsionada y manipulada, de forma consciente para influenciar en la opinión pública, en este concepto, pueden entrar las fake-news, que es una mentira, que se acaba convirtiendo en verdad.

Una verdad absoluta, pudiera ser; que los seres humanos pudiéramos llegar a sentirnos que poseemos la verdad absoluta, aunque pudiera darse el caso, de que la vida humana es efímera y sobretodo insignificante en comparación con la tierra y el universo.

¿Qué opina? ¿Será? Abierto el debate, le agradezco su atención, como siempre, un gusto coincidir, con las pocas personas que leemos en este país, y que, al parecer, estamos en extinción, es solo una percepción, nunca me atrevería a darlo como verdad absoluta. Abrazo. AECH. Zubriri. X,99 el hombre y la verdad. Alianza Editorial.





Doctora en Responsabilidad Social. Reportera en Radio Universidad.

maruiza@uach.mx