Estoy sorprendido de cómo los seres humanos con mayores responsabilidades pueden evadir las mismas, como engañan, esconden, disimulan y pretenden que nos creamos cosas absurdas.

Veamos. Hace ya muchos años estamos sufriendo de calores extremos, de picos exagerados de demanda eléctrica, se habían hecho ya tareas de aumento de producción y diversificación de fuentes de producción, donde se incluía inversión extranjera, pero al fin, íbamos caminando hacia cubrir la demanda exacerbada. Teníamos al menos, una marcada tendencia hacia donde debíamos tener la posibilidad de no padecer carencia de suministro en épocas críticas, como estos calores infernales.

Hoy, dice el presidente que es por culpa del calor que haya fallas eléctricas. Los que hemos estado en alguna actividad, donde hay que encontrar causas raíz, entendemos que el calor, es una variable incontrolable en su debida medida, y que tenemos oportunidades primero de poner acciones de contención, inmediatas; y después, acciones de largo plazo que serán las que de manera más definitiva podrán atemperar las causas, y permitir que evitemos las consecuencias graves de esas variables. Hoy, nuestra CFE es más cara e inefectiva en dar el servicio que requerimos, afectando a particulares, industria y suministros de agua, servicios y confort de los ciudadanos.

Pero la malicia de autoridades intenta esconder las inacciones, las displicencias, corrupciones, ignorancia y una larga lista de ineptitudes que suplen con labia, y más, con el poder de esconder la verdad, de catalogar de seguridad nacional lo que no quieren sea expuesto, incluso el envenenamiento por agua contaminada de la ciudad de México.

Increíble, pero cierto, las condiciones de competitividad, de desarrollo y mejorar las condiciones económicas del país y los ciudadanos, están mermadas y escondidas por las autoridades, dejando solo palabrería y mentiras, verdades ocultas e inacción.

Habremos de poner también énfasis que el desarrollo de nuestro País debe estar basado en el trabajo, la candidata morena dice que no es necesario el trabajo para un buen vivir. Que complicado es para mi entender, que podemos ver con los ojos cerrados, solo para usar una alegoría similar. Ya que sería como si todos nos sacáramos la lotería para poder vivir cómodamente, de ser verdad lo que la candidata de la colita pregona.

Las oportunidades de crecimiento, de mejores empleos, de mejores salarios, basados en el esfuerzo, están amenazados con estas indolencias de las autoridades. Y más aún, la amenaza de las carencias de agua, de sequía, son lo más crítico en los próximos meses. Tenemos que acelerar los procesos de mejoras agrícolas, las inversiones en sistemas de riego eficientes, de canales de conducción que nos minimicen las evaporaciones, además de investigaciones de mayor fondo para encontrar mejores opciones agrícolas para nuestra región, que nos permitan mantener una cultura de economía primaria, pero “ad hoc” a lo que nuestra región es capaz de soportar. Además de las oportunidades que tenemos en las zonas urbanas, de utilización de aguas tratadas para actividades que no conlleven consumo humano, sean de riego, de limpieza, industriales, etc.

Pero, no podemos dejar que se dejen los temas reservados sin abrir a la luz pública, por años, para encubrir verdades innegables. Así, seamos honestos siempre, que los funcionarios lo sean como ejemplos. No permitamos que se nos trate de engañar diciendo que los asesinatos no son más delincuencia, ¿entonces que son?

Hoy espero también, que los diputados y senadores sean un contrapeso de voz fuerte y efectiva para poder mantener los intereses de los ciudadanos por encima de los grupales, de los que pretenden solo cumplir las ambiciones personales de los políticos.

¡Vamos por gobiernos honestos y transparentes!





Maestro en Administración de Negocios. Expresidente de Index Chihuahua

lcramirez132000@gmail.com