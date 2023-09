Vicios Epistémicos En Los Nuevos Libros de Texto

El profesor neerlandés Boudewijn De Bruin ha contribuido enormemente a la investigación de las virtudes epistémicas, esto es cuando nuestras facultades están inclinadas a la búsqueda de la verdad en nuestras creencias y juicios. De Bruin indica que el deseo de obtener conocimiento no es suficiente, ya que es menester tener una disposición interna cuando recibimos nueva información para minimizar los sesgos cognitivos

Las virtudes epistémicas enumeradas por De Bruin son:

El amor por el conocimiento - Un deseo interno de tener creencias verdaderas acerca de los objetos relevantes que valgan la pena, y un deseo de que las creencias estén sostenidas por evidencia disponible.

Valentía- La habilidad de revisar los conocimientos cuando se enfrentan con la verdad, aun cuando pueda ser doloroso.

Templanza- La habilidad de lograr un balance entre la cantidad correcta de investigación y la adopción de creencias.

Justicia/Mente abierta La habilidad de escuchar diferentes puntos de vista y tratar la información con imparcialidad.

Humildad- Dar importancia a los que los destinatarios aprendan, dar la información enseñada, en vez de que los destinatarios pongan su mirada en la persona en autoridad.

Generosidad- La capacidad de dar información para beneficiar al destinatario.

Al otro extremo De Bruin enumera los vicios epistémicos:

Cerrazón de mente- Esto significa la disposición de ignorar ciertos puntos de vista y parcialidad en la evaluación de las fuentes de información.

Descuido - Es la disposición a considerar la evidencia de manera desordenada, superficial y descuidada

Obstinación - Es la disposición de aferrarse a un punto de vista a pesar de encontrar pruebas que sugieren lo contrario.

Apatía - Es carecer de curiosidad intelectual y, por tanto, a no buscar conocimiento.

Timidez - Es la disposición de evitar una vergüenza social, incluso a expensas de eludir la búsqueda del conocimiento y comprensión.





Entre más se maximicen las virtudes epistémicas y se minimicen los vicios epistémicos, las habilidades cognitivas se desarrollan, y esto abre la puerta a un mayor avance del conocimiento.

Los nuevos libros de texto no promueven las virtudes epistémicas, y por ende no ayudan a desarrollar, las habilidades cognitivas. Al contrario, estos nuevos libros promueven graves vicios epistémicos, no ayudan a pensar objetivamente, y desarrollan taras ideológicas.

Los nuevos libros de texto están llenos de injusticias epistémicas, ya que hubo una injusticia en la deliberación, no se tomaron en cuenta las mejores prácticas de enseñanza en el mundo, hubo un sometimiento de la educación a la ideología, socavando el proceso democratico. Además no se utilizaron publicaciones arbitradas, sino información sacada de panfletos.

La epistemología tiene bases muy frágiles, ya que los libros de texto no son replicables, no tienen validez interna, ni validez externa.

Los venezolanos vienen huyendo de las malas políticas estatistas, y aquí en México buscan imitar su sistema educativo.