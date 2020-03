Víctor Quintana: cortina de humo

Por Luis Rubén Maldonado Alvídrez





En Morena, partido propiedad del prejidente López Obrador, la pandemia no les importa. Andan en la política barata y chafa. Lo que sí, aunque chafa, sirve para distraer a la raza de ese instituto político. He visto cómo algunos ex priistas recientes andan echando toda la tinta al papel para atacar a Víctor Quintana Silveyra en su afán de regresar al partido que fundó en el estado.

Víctor es bueno, como sus amigos, Javier Corral y Andrés Manuel López Obrador, para distraer: dice que aspira por la gubernatura, sin embargo, pocos se han puesto a ver que Quintana no cumple con los requisitos legales para serlo, según la Constitución del Estado: Artículo 84. Fracción II: Tener cuando menos, treinta años cumplidos y menos de setenta al día de la elección. Y pues, Quintana, al día de hoy, tiene un año más de los setenta y el próximo agosto llegará a los setenta y dos.

Así que la declaración de Quintana no es más que una cortina de humo para distraer a la raza. Lo más probable es que busque ser candidato plurinominal a diputado federal o local por Morena, dadas las buenas relaciones que tiene y que le ha ayudado a tejer a Javier Corral.

Pero la cortina de humo de Quintana ayuda mucho más a su amigote del alma: Juan Carlos Loera de la Rosa, quien está concentrado en Ciudad Juárez de tiempo completo, en su afán por lograr, primero, que un afín llegue a la dirigencia estatal de Morena y, segundo, convertirse en el candidato a gobernador por ese partido.

Quintana, pues, sólo le está ayudando a Loera para distraer a sus detractores y que lo dejen tejer su estructura y campaña en paz.

Ya ve que los chairos, antes expertos en señalar las cortinas de humo de AMLO, hoy en día están calladitos ante las que inventa su tlatoani desde las mañaneras, pues ha quedado claro que ellos son los que las han inventado todas desde hace dos décadas.

Hay que cuestionar a Juan Carlos Loera de la Rosa, pues calladito, aprovecha las cortinas de humo para usar recursos federales para beneficiarse y buscar posicionar a su gallo en la dirigencia estatal de Morena, frente a los ojos de toda la chairiza, la cual no dice nada.





ULTIMALETRA

Quien pintaba para ser un buen candidato a la dirigencia estatal de Morena era Omar Holguín. Sin embargo, fue cooptado por Loera vía la nómina federal y pues queda eliminado de la contienda, pues la nómina domestica cualquier ambición política en tiempos de la 4T.





luisruben@plandevuelo.mx

--