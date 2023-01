Viene bien…

De pronto, cuando escribo, siento que estoy siendo demasiado positivo en algunos temas. Pero también es porque estamos acostumbrados a siempre hablar de los problemas y a imaginarnos que estamos en la peor situación del mundo, y no es así. A los humanos, y más a los nacidos en México, nos encanta el drama. Todo tiene sus cosas positivas y, obviamente, también tiene sus negativas.

Este tipo de comunicación, por lo general, se utiliza para resaltar esos problemas sociales que tenemos para convertirlos en una agenda pública y para que el gobierno tome las acciones necesarias para solucionarlos. Pero también está otra forma de escribir resaltando lo que estamos haciendo bien, o lo que tenemos seguro, para que no se pierda. Si una fórmula está funcionando, déjala o catalízala como está. Si no, cámbiala. Hoy que inicia el año, podemos proponernos eso.

Creo que será un gran año por varios factores. Uno de ellos es que, muy comúnmente, el segundo y tercer año de un gobierno estatal son los mejores, pues ya pasó la curva de aprendizaje o control y vienen los años más activos. Otro factor es que el entorno económico pinta un excelente panorama para nuestro país y, sobre todo, para nuestro estado. Es el momento de concretar esos proyectos que generarán una gran derrama económica, la cual se traducirá en empleos dignos y un bienestar social.

El super peso mexicano sigue con grandes expectativas mundiales. Los grandes bancos de inversión ingleses pronostican que el peso se siga fortaleciendo este año, lo cual significa que el poder adquisitivo del mexicano seguirá mejorando.

El panorama político seguirá igual, no habrá gran movimiento, salvo tres elecciones estatales en Coahuila, Tamaulipas (extraordinaria para el Senado) y Estado de México. La única que tiene posibilidad de ganar la oposición es Coahuila, por lo que mantendremos esa relativa estabilidad política que hemos tenido. Ya me imagino las caras de muchas personas al leer la palabra "estabilidad política" porque pensamos que estamos en el peor panorama, pero si volteamos a ver el estado de las democracias mundiales, veremos que no estamos tan mal. Algo que urge hacer es cambiar la forma en la que la política trata de vender las ideas. No podemos seguir con las estrategias de noticias falsas o sesgadas. Porque la gente se da cuenta de la realidad y al final no funciona la narrativa.

El reto mayor es el de la seguridad. No podemos quitar el dedo de ese renglón si queremos seguir manteniendo estabilidad, mejorar la calidad de vida y traer inversiones a nuestro país. En ese tema tenemos que ser una sola pieza. No es AMLO contra la inseguridad o el Estado contra los malos. Somos los mexicanos contra la delincuencia. Sólo así podremos mejorar las condiciones en ese tema.

El espacio para esta columna es limitado y el tema podría ser interminable, pero quise exponer estos puntos porque creo que son prioritarios; tanto mantener el rumbo económico, la “relativa” estabilidad política y mejorar la seguridad. Sólo resta desearnos un gran año para México y sus mexicanos. Hagamos bien, cada quien, lo que nos toca hacer. Es la única y mejor fórmula. Construyamos todos los días ese país en el que queremos vivir. ¡Feliz año!