Vienen frentes 

Este fin de semana se presentó un nuevo frente democrático en la Ciudad de México. Un frente como muchos otros que nació de un grupo de diferentes políticos que tienen toda la vida en el sistema y que buscan organizarse para poder hacer una oposición en 2024. Tiene sentido por el hecho de que se deben buscar vías para poder presentar un verdadero proyecto de oposición que, hasta este momento, no ha logrado cuajar en ninguno de los intentos.

Un punto que muchos deben estar pensando es si abona o no que existan dos movimientos opositores grandes, me refiero a "Sí por México” y a este nuevo "Frente Cívico Nacional”. Yo en lo personal creo que abona que existan dos causas nacidas desde diferentes orígenes y con personas totalmente diferentes que tienen un mismo objetivo y que si la intención es real, en algún momento se van a unir.

Lo que no es positivo es que son las mismas caras de siempre en los dos frentes. No se ven personas jóvenes, personas con discapacidad, personas LGBT, personas indígenas, etc.; me refiero a personas que enarbolan causas y que hagan representación de grandes grupos sociales que se necesitan para presentar un frente democrático real.

Algo que espero ver y que es básico para que puedan tener éxito estos movimientos son las narrativas. No se puede esperar que una oposición sea fuerte cuando lo único que se hace es decir que todo lo que está haciendo el gobierno está mal. Porque la realidad es que no todo está mal y cuando metes a la misma caja todo, entonces se pierde la credibilidad. Pero además, los discursos del presidente López Obrador están repletos de verdades que le hacen mucho sentido a la gente, a las personas que forman la mayoría.

Por eso es importante empatar las visiones que coinciden con AMLO, como el combate a la pobreza, a la delincuencia, etc.; y a partir de ahí, comenzar a proponer la ruta de acción que es diferente a la del gobierno actual. Una visión propositiva y sobre todo con actores congruentes con lo que dicen y hacen.

Esto último es básico para poder lograr avanzar, el tener personajes al frente que no tengan cola que les pisen. Si esto no se logra, entonces nada tendrá sentido. Porque en realidad la gente ya está cansada de lo mismo, de los mismos y de las mismas mentiras que inician por una narrativa incongruente. Antes era más sencillo mentirle a la sociedad, hoy las redes sociales lo hacen casi imposible.

Que vengan todos los frentes que se tengan que hacer para poder representar a todas las personas que vivimos en este país y que queremos lo mejor para México, conscientes de que se tiene que hacer algo diferente y no sólo por Morena en el gobierno, sino por el contexto mundial de cambio económico. Pero eso sí, a la hora de la hora, si no se ponen de acuerdo esto va a valer cero y sólo se desenmascara que estos movimientos sólo son una forma de retornar al poder y no una verdadera causa social con una visión de mejorar nuestro país.